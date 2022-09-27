https://sputniknews.com.tr/20220927/donbasstaki-gelismeleri-haberlestiren-eski-fransiz-askere-istanbulda-bicakli-saldiri-1061673234.html
Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız askere İstanbul’da bıçaklı saldırı
Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız askere İstanbul’da bıçaklı saldırı
Son birkaç aydır Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız asker Adrien Boquet, İstanbul’da bıçaklı saldırıya uğradı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T16:22+0300
2022-09-27T16:22+0300
2022-09-27T16:22+0300
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Son birkaç aydır Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız özel harekatçı Adrien Boquet, İstanbul’da bıçaklı saldırıya uğradığını belirtti.Russia Today (RT) kanalına saldırıdan önce takip edildiğini anlatan Boquet, “Dün akşamdan beri takip ediyorlardı” diye konuştu.Dün bıçaklı iki kişinin saldırısına uğradığını aktaran Boquet, birkaç yerinden yaralandığını ifade etti.İlkbaharda Kiev’in kontrolündeki bölgede üç hafta boyunca bulunan Boquet, o sırada Buça’yı da ziyaret etmiş, daha sonra Ukraynalı askerlerin cesetleri getirerek kentteki caddeye yerleştirdiğini anlatmıştı.Boquet daha sonra Donbass’a geçmiş ve orada Kiev’in Fransız yapımı CAESAR topçu sistemleri ile bölgeye yönelik bombardımanlarının sonuçlarını RT için çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220923/kremlin-referandumun-ardindan-donbassa-duzenlenen-saldiri-rusyaya-saldiri-olarak-kabul-edilecek-1061544089.html
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fransa, donbass, ukrayna, rusya, bıçaklı saldırı
fransa, donbass, ukrayna, rusya, bıçaklı saldırı
Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız askere İstanbul’da bıçaklı saldırı
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Son birkaç aydır Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız asker Adrien Boquet, İstanbul’da bıçaklı saldırıya uğradı.
Son birkaç aydır Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız özel harekatçı Adrien Boquet, İstanbul’da bıçaklı saldırıya uğradığını belirtti.
Russia Today (RT) kanalına saldırıdan önce takip edildiğini anlatan Boquet, “Dün akşamdan beri takip ediyorlardı” diye konuştu.
Dün bıçaklı iki kişinin saldırısına uğradığını aktaran Boquet, birkaç yerinden yaralandığını ifade etti.
İlkbaharda Kiev’in kontrolündeki bölgede üç hafta boyunca bulunan Boquet, o sırada Buça’yı da ziyaret etmiş, daha sonra Ukraynalı askerlerin cesetleri getirerek kentteki caddeye yerleştirdiğini anlatmıştı.
Boquet daha sonra Donbass’a geçmiş ve orada Kiev’in Fransız yapımı CAESAR topçu sistemleri ile bölgeye yönelik bombardımanlarının sonuçlarını RT için çekmişti.