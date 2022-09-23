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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220923/kremlin-referandumun-ardindan-donbassa-duzenlenen-saldiri-rusyaya-saldiri-olarak-kabul-edilecek-1061544089.html
Kremlin: Referandumun ardından Donbass’a düzenlenen saldırı, Rusya’ya saldırı olarak kabul edilecek
Kremlin: Referandumun ardından Donbass’a düzenlenen saldırı, Rusya’ya saldırı olarak kabul edilecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, Donbass’ın gerçekleştirilen referandumlar sonucunda Rusya’ya bağlanmasının ardından Ukrayna güçlerinin buraya düzenleyeceği... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T13:42+0300
2022-09-23T13:43+0300
ukrayna krizi
kremlin
rusya
dmitriy peskov
ukrayna
donbass
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenmekte olan referandumlara dair değerlendirmede bulundu.Söz konusu bölgelerin Rusya'nın parçası haline gelmelerinin ardından Ukrayna hükümetinin buralara düzenleyeceği saldırıların Rusya'ya yönelik saldırılar olarak kabul edilip edilmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Peskov, "Tabii ki. Bu topraklarda anında Rusya Federasyonu anayasası geçerli olmaya başlayacak ve anayasamızda da bu konuda her şey açıkça belirtilmiş durumda" dedi.Yerel halka Rusya'ya bağlanmayı isteyip istemediklerinin sorulduğu referandumlardan sonra söz konusu bölgelerin Rusya’ya bağlanmaları kararının olabildiğince hızlı bir biçimde alınacağını kaydeden Peskov, şöyle devam etti: "Elbette ki parlamentomuzun ve Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) belirli karar alıp gereken belgeleri imzalamaları gerekecek. Söz konusu prosedür Rusya yasalarına göre şekillenecek."Kremlin Sözcüsü, söz konusu sürecin ne kadar zaman alacağını tam olarak söyleyemeyeceğini dile getirerek, "Fakat eminim ki bu süreç yeterince hızlı bir biçimde tamamlanacak” ifadelerini kullandı.Ayrıca Peskov, Ukrayna tarafıyla müzakere sürecine geri dönülmesi olasılığına ilişkin soruya, bunun Rusya'nın bu ülkedeki özel askeri operasyonunun hedeflerine ulaşılması bakımından gerekli olduğunu fakat görüşmelere geri dönülmesi için gerekli olan koşulların şu an sağlanmamış olduğunu vurguladı.Peskov, "Devlet Başkanı Putin’in defalarca söylediği gibi Ukrayna tarafı aylar önce müzakere sürecinden çekildi. Ukrayna tarafı aylar önce çeşitli düzeylerde sorunlarını savaş alanında çözmek istediklerini beyan etti" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220920/lavrov-referandum-kararlari-donbass-halkinin-kendi-kaderinin-efendisi-olmak-istedigini-gosteriyor-1061421989.html
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kremlin, rusya, dmitriy peskov, ukrayna, donbass
kremlin, rusya, dmitriy peskov, ukrayna, donbass

Kremlin: Referandumun ardından Donbass’a düzenlenen saldırı, Rusya’ya saldırı olarak kabul edilecek

13:42 23.09.2022 (güncellendi: 13:43 23.09.2022)
© Sputnik / Григорий СысоевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Donbass’ın gerçekleştirilen referandumlar sonucunda Rusya’ya bağlanmasının ardından Ukrayna güçlerinin buraya düzenleyeceği saldırıların Rusya topraklarına düzenlenmiş saldırılar olarak kabul edileceği uyarısını yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenmekte olan referandumlara dair değerlendirmede bulundu.
Söz konusu bölgelerin Rusya'nın parçası haline gelmelerinin ardından Ukrayna hükümetinin buralara düzenleyeceği saldırıların Rusya'ya yönelik saldırılar olarak kabul edilip edilmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Peskov, "Tabii ki. Bu topraklarda anında Rusya Federasyonu anayasası geçerli olmaya başlayacak ve anayasamızda da bu konuda her şey açıkça belirtilmiş durumda" dedi.
Yerel halka Rusya'ya bağlanmayı isteyip istemediklerinin sorulduğu referandumlardan sonra söz konusu bölgelerin Rusya’ya bağlanmaları kararının olabildiğince hızlı bir biçimde alınacağını kaydeden Peskov, şöyle devam etti: "Elbette ki parlamentomuzun ve Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) belirli karar alıp gereken belgeleri imzalamaları gerekecek. Söz konusu prosedür Rusya yasalarına göre şekillenecek."
Kremlin Sözcüsü, söz konusu sürecin ne kadar zaman alacağını tam olarak söyleyemeyeceğini dile getirerek, "Fakat eminim ki bu süreç yeterince hızlı bir biçimde tamamlanacak” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Peskov, Ukrayna tarafıyla müzakere sürecine geri dönülmesi olasılığına ilişkin soruya, bunun Rusya'nın bu ülkedeki özel askeri operasyonunun hedeflerine ulaşılması bakımından gerekli olduğunu fakat görüşmelere geri dönülmesi için gerekli olan koşulların şu an sağlanmamış olduğunu vurguladı.
Peskov, "Devlet Başkanı Putin’in defalarca söylediği gibi Ukrayna tarafı aylar önce müzakere sürecinden çekildi. Ukrayna tarafı aylar önce çeşitli düzeylerde sorunlarını savaş alanında çözmek istediklerini beyan etti" diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
Ukrayna krizi
Lavrov: Referandum kararları, bölge halklarının kendi kaderinin efendisi olmak istediğini gösteriyor
20 Eylül, 15:00
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