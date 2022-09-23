https://sputniknews.com.tr/20220923/kremlin-referandumun-ardindan-donbassa-duzenlenen-saldiri-rusyaya-saldiri-olarak-kabul-edilecek-1061544089.html

Kremlin: Referandumun ardından Donbass’a düzenlenen saldırı, Rusya’ya saldırı olarak kabul edilecek

Kremlin: Referandumun ardından Donbass’a düzenlenen saldırı, Rusya’ya saldırı olarak kabul edilecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Donbass’ın gerçekleştirilen referandumlar sonucunda Rusya’ya bağlanmasının ardından Ukrayna güçlerinin buraya düzenleyeceği... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T13:42+0300

2022-09-23T13:42+0300

2022-09-23T13:43+0300

ukrayna krizi

kremlin

rusya

dmitriy peskov

ukrayna

donbass

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenmekte olan referandumlara dair değerlendirmede bulundu.Söz konusu bölgelerin Rusya'nın parçası haline gelmelerinin ardından Ukrayna hükümetinin buralara düzenleyeceği saldırıların Rusya'ya yönelik saldırılar olarak kabul edilip edilmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Peskov, "Tabii ki. Bu topraklarda anında Rusya Federasyonu anayasası geçerli olmaya başlayacak ve anayasamızda da bu konuda her şey açıkça belirtilmiş durumda" dedi.Yerel halka Rusya'ya bağlanmayı isteyip istemediklerinin sorulduğu referandumlardan sonra söz konusu bölgelerin Rusya’ya bağlanmaları kararının olabildiğince hızlı bir biçimde alınacağını kaydeden Peskov, şöyle devam etti: "Elbette ki parlamentomuzun ve Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) belirli karar alıp gereken belgeleri imzalamaları gerekecek. Söz konusu prosedür Rusya yasalarına göre şekillenecek."Kremlin Sözcüsü, söz konusu sürecin ne kadar zaman alacağını tam olarak söyleyemeyeceğini dile getirerek, "Fakat eminim ki bu süreç yeterince hızlı bir biçimde tamamlanacak” ifadelerini kullandı.Ayrıca Peskov, Ukrayna tarafıyla müzakere sürecine geri dönülmesi olasılığına ilişkin soruya, bunun Rusya'nın bu ülkedeki özel askeri operasyonunun hedeflerine ulaşılması bakımından gerekli olduğunu fakat görüşmelere geri dönülmesi için gerekli olan koşulların şu an sağlanmamış olduğunu vurguladı.Peskov, "Devlet Başkanı Putin’in defalarca söylediği gibi Ukrayna tarafı aylar önce müzakere sürecinden çekildi. Ukrayna tarafı aylar önce çeşitli düzeylerde sorunlarını savaş alanında çözmek istediklerini beyan etti" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220920/lavrov-referandum-kararlari-donbass-halkinin-kendi-kaderinin-efendisi-olmak-istedigini-gosteriyor-1061421989.html

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kremlin, rusya, dmitriy peskov, ukrayna, donbass