https://sputniknews.com.tr/20221003/israil-rusya-ve-ukraynadan-buyuk-bir-goc-dalgasini-kabul-etmeye-haziriz-1061881911.html
İsrail: Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırız
İsrail: Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırız
İsrail, Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T02:45+0300
2022-10-03T02:45+0300
2022-10-03T02:45+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
göç
israil
başbakanlık
açıklama
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleşecek olası göç dalgasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "Rusya ve Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler ışığında İsrail'e büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırlanıyoruz" ifadelerine yer verildi.Sözü edilen göç dalgasının on binlerce kişiyi kapsayacağı ifade edildi.İsrail Merkezi İstatistik Merkezi'ne göre, son 20 yılda İsrail'e en çok göç veren iki ülke Rusya ve Ukrayna oldu.İsrail'e Rusya ve Ukrayna'dan göç edenlerin büyük bir kısmını İsrail yasalarına göre vatandaşlık hakkı verilen Yahudi kökenli göçmenler teşkil ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221002/rusya-savunma-bakanligi-gonulluler-ve-seferber-vatandaslar-geri-saflarda-egitiliyor-1061877219.html
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rusya, ukrayna, göç, israil, başbakanlık, açıklama
rusya, ukrayna, göç, israil, başbakanlık, açıklama
İsrail: Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırız
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İsrail, Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleşecek olası göç dalgasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Rusya ve Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler ışığında İsrail'e büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırlanıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Sözü edilen göç dalgasının on binlerce kişiyi kapsayacağı ifade edildi.
İsrail Merkezi İstatistik Merkezi'ne göre, son 20 yılda İsrail'e en çok göç veren iki ülke Rusya ve Ukrayna oldu.
İsrail'e Rusya ve Ukrayna'dan göç edenlerin büyük bir kısmını İsrail yasalarına göre vatandaşlık hakkı verilen Yahudi kökenli göçmenler teşkil ediyor.