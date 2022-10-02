https://sputniknews.com.tr/20221002/rusya-savunma-bakanligi-gonulluler-ve-seferber-vatandaslar-geri-saflarda-egitiliyor-1061877219.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Gönüllüler ve seferber vatandaşlar geri saflarda eğitiliyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Gönüllüler ve seferber vatandaşlar geri saflarda eğitiliyor

Rusya Savunma Bakanlığı, gönüllülerin ve seferber edilmiş vatandaşların yer aldığı askeri birliklerin Ukrayna’daki özel askeri operasyonun devam ettiği... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T22:19+0300

2022-10-02T22:19+0300

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ukrayna krizi

rusya

seferberlik

eğitim

operasyon

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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, gönüllülerin ve seferber edilmiş vatandaşların yer aldığı askeri birliklerin Ukrayna’daki özel askeri operasyonun devam ettiği bölgelerin gerisindeki poligonlarda eğitimden geçtiği ifade edildi.Acemi askerlerin kentsel ve endüstriyel yapılanma koşullarında pratik çatışma becerilerinin geliştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, eğitim tamamlandıktan sonra askeri birliklerin Rusya’ya katılan bölgeleri savunmak üzere gönderilecekleri vurgulandı.Açıklamada ayrıca eğitimden geçen askeri birliklerin yedek ve takviye birimlerinin parçası olarak görev yapacakları ifade edildi.Bakanlığın eğitime ilişkin paylaştığı bir videoda ise askerlerin NATO’nun bombaatar silahlarını kullanmayı da öğrendiği görülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221002/rusya-rus-savas-jetleri-dhcde-200un-uzerinde-ukraynali-militani-etkisiz-hale-getirdi-1061865248.html

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rusya, seferberlik, eğitim, operasyon, ukrayna, referandum, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dnr)