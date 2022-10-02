https://sputniknews.com.tr/20221002/rusya-savunma-bakanligi-gonulluler-ve-seferber-vatandaslar-geri-saflarda-egitiliyor-1061877219.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Gönüllüler ve seferber vatandaşlar geri saflarda eğitiliyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Gönüllüler ve seferber vatandaşlar geri saflarda eğitiliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, gönüllülerin ve seferber edilmiş vatandaşların yer aldığı askeri birliklerin Ukrayna’daki özel askeri operasyonun devam ettiği... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T22:19+0300
2022-10-02T22:19+0300
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seferberlik
eğitim
operasyon
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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, gönüllülerin ve seferber edilmiş vatandaşların yer aldığı askeri birliklerin Ukrayna’daki özel askeri operasyonun devam ettiği bölgelerin gerisindeki poligonlarda eğitimden geçtiği ifade edildi.Acemi askerlerin kentsel ve endüstriyel yapılanma koşullarında pratik çatışma becerilerinin geliştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, eğitim tamamlandıktan sonra askeri birliklerin Rusya’ya katılan bölgeleri savunmak üzere gönderilecekleri vurgulandı.Açıklamada ayrıca eğitimden geçen askeri birliklerin yedek ve takviye birimlerinin parçası olarak görev yapacakları ifade edildi.Bakanlığın eğitime ilişkin paylaştığı bir videoda ise askerlerin NATO’nun bombaatar silahlarını kullanmayı da öğrendiği görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221002/rusya-rus-savas-jetleri-dhcde-200un-uzerinde-ukraynali-militani-etkisiz-hale-getirdi-1061865248.html
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rusya, seferberlik, eğitim, operasyon, ukrayna, referandum, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
Rusya Savunma Bakanlığı: Gönüllüler ve seferber vatandaşlar geri saflarda eğitiliyor
22:19 02.10.2022 (güncellendi: 22:20 02.10.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, gönüllülerin ve seferber edilmiş vatandaşların yer aldığı askeri birliklerin Ukrayna’daki özel askeri operasyonun devam ettiği bölgelerin gerisindeki poligonlarda eğitildiğini bildirdi.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, gönüllülerin ve seferber edilmiş vatandaşların yer aldığı askeri birliklerin Ukrayna’daki özel askeri operasyonun devam ettiği bölgelerin gerisindeki poligonlarda eğitimden geçtiği ifade edildi.
Acemi askerlerin kentsel ve endüstriyel yapılanma koşullarında pratik çatışma becerilerinin geliştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, eğitim tamamlandıktan sonra askeri birliklerin Rusya’ya katılan bölgeleri savunmak üzere gönderilecekleri vurgulandı.
Açıklamada ayrıca eğitimden geçen askeri birliklerin yedek ve takviye birimlerinin parçası olarak görev yapacakları ifade edildi.
Bakanlığın eğitime ilişkin paylaştığı bir videoda ise askerlerin NATO’nun bombaatar silahlarını kullanmayı da öğrendiği görülüyor.