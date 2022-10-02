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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221002/rusya-rus-savas-jetleri-dhcde-200un-uzerinde-ukraynali-militani-etkisiz-hale-getirdi-1061865248.html
Rusya: Rus savaş jetleri DHC’de 200’ün üzerinde Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdi
Rusya: Rus savaş jetleri DHC’de 200’ün üzerinde Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Krasnıy Liman yönünde bir günde 200’ün üzerinde... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T15:02+0300
2022-10-02T15:03+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamada, Rus uçaklarının ateşi ile DHC’de Krasnıy Liman yönünde bir günde 200’ün üzerinde Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği, 320 kişinin yaralandığı, 10 tank ve 25 piyade savaş aracının imha edildiği belirtildi. Nikolayev-Krivoy Rog yönünde düşman birliklerinin üç koldan ilerleme girişimlerine dikkat çeken bakanlık, Ukrayna ordu birliklerinin en aktif ilerleme girişimlerinin Davıdov Brod yerleşimi yönünde olduğuna ve aynı zamanda Bruksinskoye ve Kostromka yerleşim bölgelerinde Rus birliklerinin mevzilerine ilerleme olduğunu vurguladı. “Rus birliklerinin ısrarcı savunması ve yoğun atışları sonucu bu bölgedeki düşman saldırısı engellendi. 31 tank, 78 adet özel askeri teçhizat ve 240'tan fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi” denilen açıklamada, bir günde meydana gelen şiddetli çatışmalarda Rus askerleri tarafından 43 tankın, 89 askeri aracın ve 400’ün üzerinde Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğinin altı çizildi. Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin geçen perşembe günü Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Dnepropetrovsk kentindeki idare binasına yönelik füze atışı sonuçlarının netleştiği bilgisini veren bakanlık, “Kesinleşen verilere göre yabancı danışmanlar da dahil olmak üzere SBU’nun 35’ten fazla çalışanı yok edildi. SBU’nun yaklaşık 40 çalışanı ise kayıp” denildi. Rus ordu birliklerinin Harkov bölgesinde de düşmana kayıplar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kupyansk yönünde, Harkov bölgesindeki Sinkovka ve Petropavlovka yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 92. ve 14. Mekanize tugaylarının konuşlandığı noktalara yönelik icra edilen füze atışları sonucu 100’ün üzerinde Ukraynalı asker ve 12 adet askeri teçhizat etkisiz hale getirildi” vurgusu yapıldı. Taktik ve saldırı uçaklarının, füze ve topçu birliklerinin ateşiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin düşmana ait 51 topçu birliğinin vurulduğu bilgisi verilen açıklamada, ayrıca düşmanın 178 farklı bölgede konuşlandırdığı 68 topçu birliğinin, askeri personelin ve teçhizatın etkisiz hale getirildiğini vurguladı. Roket ve topçu silah ve mühimmatlarının tutulduğu 7 deponun imha edildiğine dikkat çekilen açılamada, Herson bölgesinde ise S-300 hava savunma sistemine ait bir radarın da imha edildiği dile getirildi. Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin ise son bir günde Ukrayna tarafına ait 8 insansız hava aracını düşürdüğü bilgisini de verdi.
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Rusya: Rus savaş jetleri DHC’de 200’ün üzerinde Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdi

15:02 02.10.2022 (güncellendi: 15:03 02.10.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna operasyonu
Rusya'nın Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Krasnıy Liman yönünde bir günde 200’ün üzerinde Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamada, Rus uçaklarının ateşi ile DHC’de Krasnıy Liman yönünde bir günde 200’ün üzerinde Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği, 320 kişinin yaralandığı, 10 tank ve 25 piyade savaş aracının imha edildiği belirtildi.
Nikolayev-Krivoy Rog yönünde düşman birliklerinin üç koldan ilerleme girişimlerine dikkat çeken bakanlık, Ukrayna ordu birliklerinin en aktif ilerleme girişimlerinin Davıdov Brod yerleşimi yönünde olduğuna ve aynı zamanda Bruksinskoye ve Kostromka yerleşim bölgelerinde Rus birliklerinin mevzilerine ilerleme olduğunu vurguladı.
“Rus birliklerinin ısrarcı savunması ve yoğun atışları sonucu bu bölgedeki düşman saldırısı engellendi. 31 tank, 78 adet özel askeri teçhizat ve 240'tan fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi” denilen açıklamada, bir günde meydana gelen şiddetli çatışmalarda Rus askerleri tarafından 43 tankın, 89 askeri aracın ve 400’ün üzerinde Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğinin altı çizildi.
Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin geçen perşembe günü Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Dnepropetrovsk kentindeki idare binasına yönelik füze atışı sonuçlarının netleştiği bilgisini veren bakanlık, “Kesinleşen verilere göre yabancı danışmanlar da dahil olmak üzere SBU’nun 35’ten fazla çalışanı yok edildi. SBU’nun yaklaşık 40 çalışanı ise kayıp” denildi.
Rus ordu birliklerinin Harkov bölgesinde de düşmana kayıplar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kupyansk yönünde, Harkov bölgesindeki Sinkovka ve Petropavlovka yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 92. ve 14. Mekanize tugaylarının konuşlandığı noktalara yönelik icra edilen füze atışları sonucu 100’ün üzerinde Ukraynalı asker ve 12 adet askeri teçhizat etkisiz hale getirildi” vurgusu yapıldı.
Taktik ve saldırı uçaklarının, füze ve topçu birliklerinin ateşiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin düşmana ait 51 topçu birliğinin vurulduğu bilgisi verilen açıklamada, ayrıca düşmanın 178 farklı bölgede konuşlandırdığı 68 topçu birliğinin, askeri personelin ve teçhizatın etkisiz hale getirildiğini vurguladı.
Roket ve topçu silah ve mühimmatlarının tutulduğu 7 deponun imha edildiğine dikkat çekilen açılamada, Herson bölgesinde ise S-300 hava savunma sistemine ait bir radarın da imha edildiği dile getirildi. Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin ise son bir günde Ukrayna tarafına ait 8 insansız hava aracını düşürdüğü bilgisini de verdi.
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