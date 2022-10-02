https://sputniknews.com.tr/20221002/rusya-rus-savas-jetleri-dhcde-200un-uzerinde-ukraynali-militani-etkisiz-hale-getirdi-1061865248.html

Rusya: Rus savaş jetleri DHC’de 200’ün üzerinde Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdi

Rusya: Rus savaş jetleri DHC’de 200’ün üzerinde Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Krasnıy Liman yönünde bir günde 200’ün üzerinde... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T15:02+0300

2022-10-02T15:02+0300

2022-10-02T15:03+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061503799_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eed4aa4b8ecd9d8d3cb23a655f1ec67d.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamada, Rus uçaklarının ateşi ile DHC’de Krasnıy Liman yönünde bir günde 200’ün üzerinde Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği, 320 kişinin yaralandığı, 10 tank ve 25 piyade savaş aracının imha edildiği belirtildi. Nikolayev-Krivoy Rog yönünde düşman birliklerinin üç koldan ilerleme girişimlerine dikkat çeken bakanlık, Ukrayna ordu birliklerinin en aktif ilerleme girişimlerinin Davıdov Brod yerleşimi yönünde olduğuna ve aynı zamanda Bruksinskoye ve Kostromka yerleşim bölgelerinde Rus birliklerinin mevzilerine ilerleme olduğunu vurguladı. “Rus birliklerinin ısrarcı savunması ve yoğun atışları sonucu bu bölgedeki düşman saldırısı engellendi. 31 tank, 78 adet özel askeri teçhizat ve 240'tan fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi” denilen açıklamada, bir günde meydana gelen şiddetli çatışmalarda Rus askerleri tarafından 43 tankın, 89 askeri aracın ve 400’ün üzerinde Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğinin altı çizildi. Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin geçen perşembe günü Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Dnepropetrovsk kentindeki idare binasına yönelik füze atışı sonuçlarının netleştiği bilgisini veren bakanlık, “Kesinleşen verilere göre yabancı danışmanlar da dahil olmak üzere SBU’nun 35’ten fazla çalışanı yok edildi. SBU’nun yaklaşık 40 çalışanı ise kayıp” denildi. Rus ordu birliklerinin Harkov bölgesinde de düşmana kayıplar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kupyansk yönünde, Harkov bölgesindeki Sinkovka ve Petropavlovka yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 92. ve 14. Mekanize tugaylarının konuşlandığı noktalara yönelik icra edilen füze atışları sonucu 100’ün üzerinde Ukraynalı asker ve 12 adet askeri teçhizat etkisiz hale getirildi” vurgusu yapıldı. Taktik ve saldırı uçaklarının, füze ve topçu birliklerinin ateşiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin düşmana ait 51 topçu birliğinin vurulduğu bilgisi verilen açıklamada, ayrıca düşmanın 178 farklı bölgede konuşlandırdığı 68 topçu birliğinin, askeri personelin ve teçhizatın etkisiz hale getirildiğini vurguladı. Roket ve topçu silah ve mühimmatlarının tutulduğu 7 deponun imha edildiğine dikkat çekilen açılamada, Herson bölgesinde ise S-300 hava savunma sistemine ait bir radarın da imha edildiği dile getirildi. Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin ise son bir günde Ukrayna tarafına ait 8 insansız hava aracını düşürdüğü bilgisini de verdi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna