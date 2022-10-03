Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221003/gonzalo-higuainden-futbola-veda-mesaji--1061916578.html
Gonzalo Higuain'den futbola veda mesajı
Gonzalo Higuain'den futbola veda mesajı
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Gonzalo Higuain, sezon sonunda emekliye ayrılacağını... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T22:21+0300
2022-10-03T22:22+0300
spor
gonzalo higuain
arjantin
futbol
kariyer
veda
gözyaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061916679_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ad9c98947cb8cf08af77104ee9ae5fbc.jpg
Düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde emeklilik kararını duyuran 34 yaşındaki deneyimli futbolcu Gonzalo Higuain, "Futbola elveda demenin zamanı geldi. Bunu kulübüme 3-4 ay önce söylemiştim, 1-2 gün içinde alınan bir karar değil" dedi.Uzun yıllardır futbolun içinde olduğunu kaydeden Higuain, "Buraya ilk geldiğimde, futboldan büyük keyif alıyordum. Kariyerimin en iyi dönemlerinden birini, burada yaşadım ama o zamanlar, kariyerimin başka bir dönemindeydim. Şimdi, bu oyunu oynarken attığım gollerden aldığım keyif gibi, her zaman hayal ettiğim emekliliği bekliyorum" diye konuştu.River Plate'te başladığı futbol kariyerinde Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev alan Gonzalo Higuain, 2020 yılında Inter Miami'ye transfer olmuştu.Kulüp kariyerinde 707 karşılaşmada 333 kez ağları sarsan Gonzalo Higuain, 75 maçta görev aldığı Arjantin Milli Takımı'nda ise 31 gole imza attı.
https://sputniknews.com.tr/20220924/tenis-efsanesi-federer-kortlara-veda-etti-1061578192.html
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061916679_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_2c56b69585ac79c60b323de1191eb7ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gonzalo higuain, arjantin, futbol, kariyer, veda, gözyaşı
gonzalo higuain, arjantin, futbol, kariyer, veda, gözyaşı

Gonzalo Higuain'den futbola veda mesajı

22:21 03.10.2022 (güncellendi: 22:22 03.10.2022)
© AAAmerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Gonzalo Higuain, sezon sonunda emekliye ayrılacağını açıkladı.
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Gonzalo Higuain, sezon sonunda emekliye ayrılacağını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Gonzalo Higuain, sezon sonunda emekliye ayrılacağını açıkladı.
Düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde emeklilik kararını duyuran 34 yaşındaki deneyimli futbolcu Gonzalo Higuain, "Futbola elveda demenin zamanı geldi. Bunu kulübüme 3-4 ay önce söylemiştim, 1-2 gün içinde alınan bir karar değil" dedi.
Uzun yıllardır futbolun içinde olduğunu kaydeden Higuain, "Buraya ilk geldiğimde, futboldan büyük keyif alıyordum. Kariyerimin en iyi dönemlerinden birini, burada yaşadım ama o zamanlar, kariyerimin başka bir dönemindeydim. Şimdi, bu oyunu oynarken attığım gollerden aldığım keyif gibi, her zaman hayal ettiğim emekliliği bekliyorum" diye konuştu.
River Plate'te başladığı futbol kariyerinde Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev alan Gonzalo Higuain, 2020 yılında Inter Miami'ye transfer olmuştu.
Kulüp kariyerinde 707 karşılaşmada 333 kez ağları sarsan Gonzalo Higuain, 75 maçta görev aldığı Arjantin Milli Takımı'nda ise 31 gole imza attı.
Roger Federer - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
SPOR
Tenis efsanesi Federer kortlara veda etti
24 Eylül, 02:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала