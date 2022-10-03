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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/eski-fransiz-asker-bocquet-putinden-rusya-vatandasligi-istedi-1061908261.html
Eski Fransız asker Bocquet, Putin'den Rusya vatandaşlığı istedi
Eski Fransız asker Bocquet, Putin'den Rusya vatandaşlığı istedi
Donbass'taki gelişmeleri haberleştiren ve geçen hafta İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan eski Fransız asker Adrien Bocquet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T19:06+0300
2022-10-03T19:06+0300
ukrayna krizi
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Başvurusu hakkında Sputnik'e demeç veren Bocquet, "Vladimir Putin ve Sergey Lavrov'a çalışmalarımı anlattığım ve Rusya vatandaşlığı talep ettiğim bir mektup yazdım" dedi.Kremlin'e gönderdiği mektubunu Sputnik'le paylaşan Bocquet, İstanbul'a Donbass'ta çalışmaya devam etmek üzere yeni vize almak için gittiğini belirtti.Artık Fransa'ya dönemeyeceğini ve dönmesi halinde cezaevine gireceğini anlatan Bocquet, İstanbul'daki bıçaklı saldırıdan sağ kurtulmasına atıf yaparak "Şansım bir kez yaver gitti, ikinci olmayacak, öleceğim" ifadelerini kullandı.Son birkaç aydır Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız özel harekatçı Bocquet, 26 Eylül'de İstanbul’da bıçaklı saldırıya uğramıştı.İlkbaharda Kiev’in kontrolündeki bölgede üç hafta boyunca bulunan Bocquet, o sırada Buça’yı da ziyaret etmiş, daha sonra Ukraynalı askerlerin cesetleri getirerek kentteki caddeye yerleştirdiğini anlatmıştı.Bocquet daha sonra Donbass’a geçmiş ve orada Kiev’in Fransız yapımı CAESAR topçu sistemleri ile bölgeye yönelik bombardımanlarının sonuçlarını Russia Today (RT) için çekmişti.Eski Fransız asker, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanları tarafından organize edildiğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221003/istanbulda-bicaklanan-eski-fransiz-asker-saldiriyi-ukrayna-guvenlik-servisi-ajanlari-organize-etti-1061892288.html
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rusya, russia today (rt), ukrayna krizi
rusya, russia today (rt), ukrayna krizi

Eski Fransız asker Bocquet, Putin'den Rusya vatandaşlığı istedi

19:06 03.10.2022
© Telegram/ Adrian BocquetAdrien Bocquet
Adrien Bocquet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© Telegram/ Adrian Bocquet
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Donbass'taki gelişmeleri haberleştiren ve geçen hafta İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan eski Fransız asker Adrien Bocquet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a mektup yazarak vatandaşlık talebinde bulundu.
Başvurusu hakkında Sputnik'e demeç veren Bocquet, "Vladimir Putin ve Sergey Lavrov'a çalışmalarımı anlattığım ve Rusya vatandaşlığı talep ettiğim bir mektup yazdım" dedi.

Kremlin'e gönderdiği mektubunu Sputnik'le paylaşan Bocquet, İstanbul'a Donbass'ta çalışmaya devam etmek üzere yeni vize almak için gittiğini belirtti.

Artık Fransa'ya dönemeyeceğini ve dönmesi halinde cezaevine gireceğini anlatan Bocquet, İstanbul'daki bıçaklı saldırıdan sağ kurtulmasına atıf yaparak "Şansım bir kez yaver gitti, ikinci olmayacak, öleceğim" ifadelerini kullandı.
Son birkaç aydır Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız özel harekatçı Bocquet, 26 Eylül'de İstanbul’da bıçaklı saldırıya uğramıştı.

İlkbaharda Kiev’in kontrolündeki bölgede üç hafta boyunca bulunan Bocquet, o sırada Buça’yı da ziyaret etmiş, daha sonra Ukraynalı askerlerin cesetleri getirerek kentteki caddeye yerleştirdiğini anlatmıştı.

Bocquet daha sonra Donbass’a geçmiş ve orada Kiev’in Fransız yapımı CAESAR topçu sistemleri ile bölgeye yönelik bombardımanlarının sonuçlarını Russia Today (RT) için çekmişti.

Eski Fransız asker, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanları tarafından organize edildiğini vurgulamıştı.
polis - olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
Ukrayna krizi
İstanbul'da bıçaklanan eski Fransız asker: Saldırıyı Ukrayna Güvenlik Servisi ajanları organize etti
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