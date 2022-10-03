https://sputniknews.com.tr/20221003/eski-fransiz-asker-bocquet-putinden-rusya-vatandasligi-istedi-1061908261.html

Eski Fransız asker Bocquet, Putin'den Rusya vatandaşlığı istedi

Eski Fransız asker Bocquet, Putin'den Rusya vatandaşlığı istedi

Donbass'taki gelişmeleri haberleştiren ve geçen hafta İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan eski Fransız asker Adrien Bocquet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T19:06+0300

2022-10-03T19:06+0300

2022-10-03T19:06+0300

ukrayna krizi

rusya

russia today (rt)

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061908307_0:103:640:463_1920x0_80_0_0_c49281b34108ac821c8fcff68063c63e.jpg

Başvurusu hakkında Sputnik'e demeç veren Bocquet, "Vladimir Putin ve Sergey Lavrov'a çalışmalarımı anlattığım ve Rusya vatandaşlığı talep ettiğim bir mektup yazdım" dedi.Kremlin'e gönderdiği mektubunu Sputnik'le paylaşan Bocquet, İstanbul'a Donbass'ta çalışmaya devam etmek üzere yeni vize almak için gittiğini belirtti.Artık Fransa'ya dönemeyeceğini ve dönmesi halinde cezaevine gireceğini anlatan Bocquet, İstanbul'daki bıçaklı saldırıdan sağ kurtulmasına atıf yaparak "Şansım bir kez yaver gitti, ikinci olmayacak, öleceğim" ifadelerini kullandı.Son birkaç aydır Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız özel harekatçı Bocquet, 26 Eylül'de İstanbul’da bıçaklı saldırıya uğramıştı.İlkbaharda Kiev’in kontrolündeki bölgede üç hafta boyunca bulunan Bocquet, o sırada Buça’yı da ziyaret etmiş, daha sonra Ukraynalı askerlerin cesetleri getirerek kentteki caddeye yerleştirdiğini anlatmıştı.Bocquet daha sonra Donbass’a geçmiş ve orada Kiev’in Fransız yapımı CAESAR topçu sistemleri ile bölgeye yönelik bombardımanlarının sonuçlarını Russia Today (RT) için çekmişti.Eski Fransız asker, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanları tarafından organize edildiğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221003/istanbulda-bicaklanan-eski-fransiz-asker-saldiriyi-ukrayna-guvenlik-servisi-ajanlari-organize-etti-1061892288.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, russia today (rt), ukrayna krizi