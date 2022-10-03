https://sputniknews.com.tr/20221003/erzincanda-midibusun-devrilmesi-sonucu-21-kisi-yaralandi-1061885612.html

Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. 03.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

erzincan

midibüs

trafik kazası

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İlçenin Kızıldağ mevkisinde, midibüsün devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.Kazada yaralanan 21 kişi, çevre ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

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erzincan, midibüs, trafik kazası