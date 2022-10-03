https://sputniknews.com.tr/20221003/erzincanda-midibusun-devrilmesi-sonucu-21-kisi-yaralandi-1061885612.html
Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı
Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T08:20+0300
2022-10-03T08:20+0300
2022-10-03T08:20+0300
türkiye
erzincan
midibüs
trafik kazası
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İlçenin Kızıldağ mevkisinde, midibüsün devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.Kazada yaralanan 21 kişi, çevre ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
erzincan, midibüs, trafik kazası
erzincan, midibüs, trafik kazası
Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
İlçenin Kızıldağ mevkisinde, midibüsün devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 21 kişi, çevre ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.