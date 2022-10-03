https://sputniknews.com.tr/20221003/endonezyada-futbol-macinda-izdiham-olenlerin-32si-cocuk-1061890161.html
Endonezya'da futbol maçında izdiham: Ölenlerin 32'si çocuk
Endonezya'da futbol maçında izdiham: Ölenlerin 32'si çocuk
Endonezya'da dün futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda ölenler arasında 32... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T12:02+0300
2022-10-03T12:02+0300
2022-10-03T12:09+0300
endonezya
dünya
futbol
izdiham
göz yaşartıcı gaz
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endonezya, futbol, izdiham, göz yaşartıcı gaz
endonezya, futbol, izdiham, göz yaşartıcı gaz
Endonezya'da futbol maçında izdiham: Ölenlerin 32'si çocuk
12:02 03.10.2022 (güncellendi: 12:09 03.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Endonezya'da dün futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda ölenler arasında 32 çocuk olduğu açıklandı.