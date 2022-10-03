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Endonezya'da futbol maçında izdiham: Ölenlerin 32'si çocuk
Endonezya'da futbol maçında izdiham: Ölenlerin 32'si çocuk
Endonezya'da dün futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda ölenler arasında 32... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
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endonezya
dünya
futbol
izdiham
göz yaşartıcı gaz
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endonezya, futbol, izdiham, göz yaşartıcı gaz
endonezya, futbol, izdiham, göz yaşartıcı gaz

Endonezya'da futbol maçında izdiham: Ölenlerin 32'si çocuk

12:02 03.10.2022 (güncellendi: 12:09 03.10.2022)
© AFP 2022 / STREndonezya'da futbol maçında izdiham
Endonezya'da futbol maçında izdiham - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / STR
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Ayrıntılar geliyor
Endonezya'da dün futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda ölenler arasında 32 çocuk olduğu açıklandı.
Endonezya'da futbol maçında izdiham - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
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