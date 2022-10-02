https://sputniknews.com.tr/20221002/endonezyada-futbol-macinda-izdiham-en-az-127-olu-1061850006.html

Endonezya'da futbol maçında izdiham: En az 127 ölü

Endonezya'da futbol maçında izdiham: En az 127 ölü

Endonezya'da bir futbol maçında kaybeden takımın taraftarlarının sahaya inmesi ve polisin kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz sıkması sonucu yaşanan... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T03:40+0300

2022-10-02T03:40+0300

2022-10-02T03:53+0300

dünya

maç

futbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061849986_0:392:517:683_1920x0_80_0_0_9164d8561883ce1d734fc2ff9010ccb4.png

Endonezya'nın Cava Adası'da Arema ve Persebaya Surabaya takımları arasında düzenlenen futbol maçında şiddet olayları çıktı.Yerel medyada yer alan habere göre olaylar, maçın Persebaya Surabaya lehine 2-3 sonuçlanmasının ardından binlerce Arema taraftarı sahaya girdi.Ancak polis, sahaya giren taraftarları stadın dışına çıkarmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.Bu sırada yüzlerce taraftar sahanın dışına doğru kaçmaya başladı.Yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre, 127 kişi öldü, 180 kişi de yaralandı.SkyNews'un aktardığına göre o sırada sahada olan çok sayıda Arema oyuncusunun da saldırıya uğradı.Bir sağlık yetkilisi, kurbanların çoğunun "kaos, aşırı kalabalık, ezilme ve boğulma" nedeniyle öldüğünü söyledi.Ölenlerin arasında iki polisin bulunduğu da bildirildi.Endonezya Futbol Federasyonu, arbede ve trajik olaylardan sonra futbol turnuvasının bir hafta süreyle askıya alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maç, futbol