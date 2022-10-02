https://sputniknews.com.tr/20221002/endonezyada-futbol-macinda-izdiham-en-az-127-olu-1061850006.html
Endonezya'da futbol maçında izdiham: En az 127 ölü
Endonezya'da futbol maçında izdiham: En az 127 ölü
Endonezya'da bir futbol maçında kaybeden takımın taraftarlarının sahaya inmesi ve polisin kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz sıkması sonucu yaşanan... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T03:40+0300
2022-10-02T03:40+0300
2022-10-02T03:53+0300
dünya
maç
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061849986_0:392:517:683_1920x0_80_0_0_9164d8561883ce1d734fc2ff9010ccb4.png
Endonezya'nın Cava Adası'da Arema ve Persebaya Surabaya takımları arasında düzenlenen futbol maçında şiddet olayları çıktı.Yerel medyada yer alan habere göre olaylar, maçın Persebaya Surabaya lehine 2-3 sonuçlanmasının ardından binlerce Arema taraftarı sahaya girdi.Ancak polis, sahaya giren taraftarları stadın dışına çıkarmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.Bu sırada yüzlerce taraftar sahanın dışına doğru kaçmaya başladı.Yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre, 127 kişi öldü, 180 kişi de yaralandı.SkyNews'un aktardığına göre o sırada sahada olan çok sayıda Arema oyuncusunun da saldırıya uğradı.Bir sağlık yetkilisi, kurbanların çoğunun "kaos, aşırı kalabalık, ezilme ve boğulma" nedeniyle öldüğünü söyledi.Ölenlerin arasında iki polisin bulunduğu da bildirildi.Endonezya Futbol Federasyonu, arbede ve trajik olaylardan sonra futbol turnuvasının bir hafta süreyle askıya alınmasına karar verildiğini duyurdu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061849986_0:343:517:731_1920x0_80_0_0_edc003d5d45622c4aec9ae2391a039cd.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
maç, futbol
Endonezya'da futbol maçında izdiham: En az 127 ölü
03:40 02.10.2022 (güncellendi: 03:53 02.10.2022) Abone ol
Endonezya'da bir futbol maçında kaybeden takımın taraftarlarının sahaya inmesi ve polisin kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz sıkması sonucu yaşanan izdihamda en az 127 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.
Endonezya'nın Cava Adası'da Arema ve Persebaya Surabaya takımları arasında düzenlenen futbol maçında şiddet olayları çıktı.
Yerel medyada yer alan habere göre olaylar, maçın Persebaya Surabaya lehine 2-3 sonuçlanmasının ardından binlerce Arema taraftarı sahaya girdi.
Ancak polis, sahaya giren taraftarları stadın dışına çıkarmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
Bu sırada yüzlerce taraftar sahanın dışına doğru kaçmaya başladı.
Yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre, 127 kişi öldü, 180 kişi de yaralandı.
SkyNews'un aktardığına göre o sırada sahada olan çok sayıda Arema oyuncusunun da saldırıya uğradı.
Bir sağlık yetkilisi, kurbanların çoğunun "kaos, aşırı kalabalık, ezilme ve boğulma" nedeniyle öldüğünü söyledi.
Ölenlerin arasında iki polisin bulunduğu da bildirildi.
Endonezya Futbol Federasyonu, arbede ve trajik olaylardan sonra futbol turnuvasının bir hafta süreyle askıya alınmasına karar verildiğini duyurdu.