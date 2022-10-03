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https://sputniknews.com.tr/20221003/enag-yillik-enflasyon-yuzde-186ya-yukseldi-1061887874.html
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 186'ya yükseldi
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 186'ya yükseldi
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, eylülde yüzde 5.30 arttı. Yıllık enflasyon yüzde... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
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2022-10-03T09:51+0300
ekonomi
enflasyon
ekonomi
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
gıda fiyatları
tüfe
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayında enflasyonun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5.30, yıllık bazda ise yüzde 186.27 arttığını bildirdi.ENAG, Tüketici Fiyat Endeksi'nin yılbaşından bu yana yüzde 101.63 arttığını açıkladı.ENAG verilerine göre, değerlendirmeye alınan 12 harcama grubunu arasında yalnızca ulaşımda aylık enflasyon geriledi. Ulaşım masrafı, son bir ayda yüzde 1.60 azaldı.En yüksek aylık artış ise yüzde 26.05 ile sağlık kategorisinde oldu. Konut fiyatları yüzde 8.57, giyim ve ayakkabı ise 7.79 arttı.
https://sputniknews.com.tr/20220905/enag-yillik-enflasyonu-acikladi-yuzde-18137-1060806330.html
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enflasyon, ekonomi, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, gıda fiyatları, tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe), üretici fiyat endeksi (üfe), üfe
enflasyon, ekonomi, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, gıda fiyatları, tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe), üretici fiyat endeksi (üfe), üfe

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 186'ya yükseldi

09:46 03.10.2022 (güncellendi: 09:51 03.10.2022)
© SputnikRusya, market, alışveriş, gıda
Rusya, market, alışveriş, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, eylülde yüzde 5.30 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 186.27 olurken, yılbaşından itibaren enflasyon yüzde 101.63 olarak gerçekleşti.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayında enflasyonun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5.30, yıllık bazda ise yüzde 186.27 arttığını bildirdi.
ENAG, Tüketici Fiyat Endeksi'nin yılbaşından bu yana yüzde 101.63 arttığını açıkladı.
ENAG verilerine göre, değerlendirmeye alınan 12 harcama grubunu arasında yalnızca ulaşımda aylık enflasyon geriledi. Ulaşım masrafı, son bir ayda yüzde 1.60 azaldı.
En yüksek aylık artış ise yüzde 26.05 ile sağlık kategorisinde oldu. Konut fiyatları yüzde 8.57, giyim ve ayakkabı ise 7.79 arttı.
Rusya, market, alışveriş, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
EKONOMİ
ENAG: Enflasyon yıllık yüzde 181.37'ye yükseldi
5 Eylül, 09:17
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