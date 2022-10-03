https://sputniknews.com.tr/20221003/enag-yillik-enflasyon-yuzde-186ya-yukseldi-1061887874.html

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 186'ya yükseldi

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 186'ya yükseldi

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, eylülde yüzde 5.30 arttı. Yıllık enflasyon yüzde... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T09:46+0300

2022-10-03T09:46+0300

2022-10-03T09:51+0300

ekonomi

enflasyon

ekonomi

fiyat

fahiş fiyat

fiyat artışı

fiyat artırımı

gıda fiyatları

tüfe

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayında enflasyonun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5.30, yıllık bazda ise yüzde 186.27 arttığını bildirdi.ENAG, Tüketici Fiyat Endeksi'nin yılbaşından bu yana yüzde 101.63 arttığını açıkladı.ENAG verilerine göre, değerlendirmeye alınan 12 harcama grubunu arasında yalnızca ulaşımda aylık enflasyon geriledi. Ulaşım masrafı, son bir ayda yüzde 1.60 azaldı.En yüksek aylık artış ise yüzde 26.05 ile sağlık kategorisinde oldu. Konut fiyatları yüzde 8.57, giyim ve ayakkabı ise 7.79 arttı.

https://sputniknews.com.tr/20220905/enag-yillik-enflasyonu-acikladi-yuzde-18137-1060806330.html

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