https://sputniknews.com.tr/20220905/enag-yillik-enflasyonu-acikladi-yuzde-18137-1060806330.html

ENAG: Enflasyon yıllık yüzde 181.37'ye yükseldi

ENAG: Enflasyon yıllık yüzde 181.37'ye yükseldi

Enflasyon Araştırma Grubu'nun yaptığı hesaplamaya göre ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 181.37'ye yükseldi. 6 aylık enflasyon yüzde 91.6 oldu. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T09:17+0300

2022-09-05T09:17+0300

2022-09-05T10:07+0300

enagrup

enflasyon

ekonomi

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Ekonomist ve akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'ın yaptığı hesaplamaya göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 5.86 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 181.37, yılın başından itibaren ise yüzde 91.62 olarak gerçekleşti.TÜİK verilerine göre ise yıllık enflasyon yüzde 80.21 oldu.

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