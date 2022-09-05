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https://sputniknews.com.tr/20220905/enag-yillik-enflasyonu-acikladi-yuzde-18137-1060806330.html
ENAG: Enflasyon yıllık yüzde 181.37'ye yükseldi
ENAG: Enflasyon yıllık yüzde 181.37'ye yükseldi
Enflasyon Araştırma Grubu'nun yaptığı hesaplamaya göre ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 181.37'ye yükseldi. 6 aylık enflasyon yüzde 91.6 oldu. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T09:17+0300
2022-09-05T10:07+0300
enagrup
enflasyon
ekonomi
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Ekonomist ve akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'ın yaptığı hesaplamaya göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 5.86 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 181.37, yılın başından itibaren ise yüzde 91.62 olarak gerçekleşti.TÜİK verilerine göre ise yıllık enflasyon yüzde 80.21 oldu.
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enagrup, enflasyon
enagrup, enflasyon

ENAG: Enflasyon yıllık yüzde 181.37'ye yükseldi

09:17 05.09.2022 (güncellendi: 10:07 05.09.2022)
© SputnikRusya, market, alışveriş, gıda
Rusya, market, alışveriş, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
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Enflasyon Araştırma Grubu'nun yaptığı hesaplamaya göre ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 181.37'ye yükseldi. 6 aylık enflasyon yüzde 91.6 oldu.
Ekonomist ve akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı.
ENAG'ın yaptığı hesaplamaya göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 5.86 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 181.37, yılın başından itibaren ise yüzde 91.62 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre ise yıllık enflasyon yüzde 80.21 oldu.
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