https://sputniknews.com.tr/20220905/enflasyon-yuzde-80i-asti-1060807289.html

Yıllık enflasyon yüzde 80.21 oldu

Yıllık enflasyon yüzde 80.21 oldu

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 80.21 oldu. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T10:01+0300

2022-09-05T10:01+0300

2022-09-05T10:23+0300

ekonomi

enflasyon

türkiye istatistik kurumu (tüik)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060792530_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c0c3e22ab17a03af81db7ae035d18408.jpg

TÜİK ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gelişmelerini açıkladı.Buna göre ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 80.21'e yükseldi. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 79.6 olarak açıklanmıştı.Ağustos ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1.46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47.85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54.69 olarak gerçekleşti.Ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27.05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116.87 ile ulaştırma oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik)