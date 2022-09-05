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Yıllık enflasyon yüzde 80.21 oldu
Yıllık enflasyon yüzde 80.21 oldu
TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 80.21 oldu. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T10:01+0300
2022-09-05T10:23+0300
ekonomi
enflasyon
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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TÜİK ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gelişmelerini açıkladı.Buna göre ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 80.21'e yükseldi. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 79.6 olarak açıklanmıştı.Ağustos ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1.46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47.85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54.69 olarak gerçekleşti.Ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27.05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116.87 ile ulaştırma oldu.
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enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik)

Yıllık enflasyon yüzde 80.21 oldu

10:01 05.09.2022 (güncellendi: 10:23 05.09.2022)
© AAEnflasyon
Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AA
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TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 80.21 oldu.
TÜİK ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gelişmelerini açıkladı.
Buna göre ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 80.21'e yükseldi. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 79.6 olarak açıklanmıştı.
Ağustos ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1.46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47.85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54.69 olarak gerçekleşti.
Ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27.05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116.87 ile ulaştırma oldu.
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