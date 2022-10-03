https://sputniknews.com.tr/20221003/calistigi-fabrikaya-parasutle-gitti-1061898355.html
Çalıştığı fabrikaya paraşütle gitti
Çalıştığı fabrikaya paraşütle gitti
Bursa’da düzenlenen Adrenalin Festivaline katılan paraşüt tutkunu fabrika işçisi, yaklaşık 2200 metreden atlayarak festivalde belirlenen iniş alanı yerine... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T14:12+0300
2022-10-03T14:12+0300
2022-10-03T14:21+0300
yaşam
bursa
paraşüt
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İnegöl İlçesinde Enduro turları ve Yamaç Paraşütü uçuşlarının gerçekleştirildiği festival düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe mobilya imalat fabrikasında çalışan ve yamaç paraşütü tutkunu olan Adem Keskin de katıldı.2 bin 200 metre yükseklikteki uçuş alanında hazır bulunan paraşütçüler start alınca İnegöl semalarına süzüldüler. Paraşütçüler festival çerçevesinde belirlenen alana inmek için mücadele ederken, Ahmet Keskin ise çalıştığı fabrikanın bahçesine inmeye karar verdi. O sırada molada olan mesai arkadaşları, fabrikanın üzerine uçan paraşütçünün Keskin olduğunu anlayınca hemen telefonlarına sarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220912/bursada-agaca-takilip-mahsur-kalan-2-parasutcu-kurtarildi-1061080302.html
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bursa, paraşüt
Çalıştığı fabrikaya paraşütle gitti
14:12 03.10.2022 (güncellendi: 14:21 03.10.2022) Abone ol
Bursa’da düzenlenen Adrenalin Festivaline katılan paraşüt tutkunu fabrika işçisi, yaklaşık 2200 metreden atlayarak festivalde belirlenen iniş alanı yerine çalıştığı fabrikanın bahçesine indi.
İnegöl İlçesinde Enduro turları ve Yamaç Paraşütü uçuşlarının gerçekleştirildiği festival düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe mobilya imalat fabrikasında çalışan ve yamaç paraşütü tutkunu olan Adem Keskin de katıldı.
2 bin 200 metre yükseklikteki uçuş alanında hazır bulunan paraşütçüler start alınca İnegöl semalarına süzüldüler. Paraşütçüler festival çerçevesinde belirlenen alana inmek için mücadele ederken, Ahmet Keskin ise çalıştığı fabrikanın bahçesine inmeye karar verdi. O sırada molada olan mesai arkadaşları, fabrikanın üzerine uçan paraşütçünün Keskin olduğunu anlayınca hemen telefonlarına sarıldı.