https://sputniknews.com.tr/20220912/bursada-agaca-takilip-mahsur-kalan-2-parasutcu-kurtarildi-1061080302.html
Bursa'da ağaca takılıp mahsur kalan 2 paraşütçü kurtarıldı
Bursa'da ağaca takılıp mahsur kalan 2 paraşütçü kurtarıldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde atlayış yaptıktan sonra ağaçlara takılarak mahsur kalan 2 yamaç paraşütçüsü kurtarıldı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T01:43+0300
2022-09-12T01:43+0300
2022-09-12T01:43+0300
türkiye
bursa
paraşütçü
mahsur kalma
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Gürle Dağı'ndan yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için arkadaşıyla havalanmak isteyen Kemal Uysal, atlayıştan hemen sonra pistin yakındaki ormanlık alanda ağaçların üzerine düştü.Ağaca takılan yamaç paraşütçülerine ulaşarak yere indiren sporcular, yaralanan Uysal'ı bölgeden çıkarmak için durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı paraşütçüye olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından piste çıkarılan Uysal, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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bursa, paraşütçü, mahsur kalma
bursa, paraşütçü, mahsur kalma
Bursa'da ağaca takılıp mahsur kalan 2 paraşütçü kurtarıldı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde atlayış yaptıktan sonra ağaçlara takılarak mahsur kalan 2 yamaç paraşütçüsü kurtarıldı.
Gürle Dağı'ndan yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için arkadaşıyla havalanmak isteyen Kemal Uysal, atlayıştan hemen sonra pistin yakındaki ormanlık alanda ağaçların üzerine düştü.
Ağaca takılan yamaç paraşütçülerine ulaşarak yere indiren sporcular, yaralanan Uysal'ı bölgeden çıkarmak için durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı paraşütçüye olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından piste çıkarılan Uysal, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.