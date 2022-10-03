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https://sputniknews.com.tr/20221003/burkina-fasoda-devrik-lider-damiba-togoya-sigindi-1061883251.html
Burkina Faso’da devrik lider Damiba, Togo’ya sığındı
Burkina Faso’da devrik lider Damiba, Togo’ya sığındı
Burkina Faso’da 30 Eylül’de askeri darbeyle görevine son verilen Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, Togo’ya sığındı. Ülkenin yeni lideri yüzbaşı İbrahim Traore... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T05:15+0300
2022-10-03T05:45+0300
dünya
burkina faso
darbe
yarbay
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Ulusal basındaki haberlere göre, Burkina Faso'nun darbeyle iktidara gelen devrik lideri Paul-Henri Sandaogo Damiba askeri yetkililere istifasını sunduktan sonra Togo’ya sığındı.Damiba 48 saatlik baskının ardından, sabah başkent Vagadugu’daki askeri hava üssünde istifasını askeri yetkililere sunmuştu.Halkın Fransız misyonlarına tepkisi gün boyu devam ettiDarbeci askerler, devrik lider Yarbay Damiba’nın Fransız askeri üssüne sığındığını ve karşı darbe planladığını ileri sürmesinin ardından, dün akşam darbe yanlısı göstericiler Fransa karşıtı sloganlar atarak elçiliğe girmeye çalışmış, elçiliğin dış duvarlarını ateşe vermişti.Halkın Fransız misyonlarına tepkisi gün boyu devam etti. Halk, Fransız misyonları önündeki nöbetine devam etti.Traore ilk kez halkın karşına çıktıBurkina Faso’nun yeni lideri yüzbaşı İbrahim Traore bugün ilk kez halkın karşına çıktı.Başkent Vagadugu’da askeri aracın üzerinden halkı selamlayan Traore’ye halk sloganlarla ve Rusya bayraklarıyla destek verdi.Burkina Faso’nun yeni lideri Traore'den 'durum kontrol altında' mesajıBurkina Faso’da 30 Eylül’den bu yana süren askeri hareketliliğin ardından, darbeyle iktidarı ele geçiren Traore durumun kontrol altında olduğunu duyurmuştu.Halka desteği ve mücadeleye olan güveni için teşekkür eden Traore, her şeyin yavaş yavaş düzene gireceğinin altını çizerek, halka normal yaşantılarına dönme çağrısı yapmıştı.Ordu, güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koymuştuBurkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Traore olduğunu duyurmuştu.Darbe sonrasında, bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220813/burkina-fasoda-fransa-karsiti-gosteri-rusya-bayraklari-acildi--1059879067.html
https://sputniknews.com.tr/20221001/burkina-fasoda-askeri-darbe-1061820242.html
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burkina faso, darbe, yarbay, ordu, cunta, fransa, askeri darbe, rusya, bayrak

Burkina Faso’da devrik lider Damiba, Togo’ya sığındı

05:15 03.10.2022 (güncellendi: 05:45 03.10.2022)
© AP Photo / Kilaye BationoBurkina Faso’da 30 Eylül’de askeri darbeyle görevine son verilen Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, Togo’ya sığındı.
Burkina Faso’da 30 Eylül’de askeri darbeyle görevine son verilen Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, Togo’ya sığındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Kilaye Bationo
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Burkina Faso’da 30 Eylül’de askeri darbeyle görevine son verilen Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, Togo’ya sığındı. Ülkenin yeni lideri yüzbaşı İbrahim Traore ise ilk kez basın toplantısı düzenledi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Burkina Faso'nun darbeyle iktidara gelen devrik lideri Paul-Henri Sandaogo Damiba askeri yetkililere istifasını sunduktan sonra Togo’ya sığındı.
Damiba 48 saatlik baskının ardından, sabah başkent Vagadugu’daki askeri hava üssünde istifasını askeri yetkililere sunmuştu.

Halkın Fransız misyonlarına tepkisi gün boyu devam etti

Darbeci askerler, devrik lider Yarbay Damiba’nın Fransız askeri üssüne sığındığını ve karşı darbe planladığını ileri sürmesinin ardından, dün akşam darbe yanlısı göstericiler Fransa karşıtı sloganlar atarak elçiliğe girmeye çalışmış, elçiliğin dış duvarlarını ateşe vermişti.
Halkın Fransız misyonlarına tepkisi gün boyu devam etti. Halk, Fransız misyonları önündeki nöbetine devam etti.

Traore ilk kez halkın karşına çıktı

Burkina Faso’nun yeni lideri yüzbaşı İbrahim Traore bugün ilk kez halkın karşına çıktı.
Başkent Vagadugu’da askeri aracın üzerinden halkı selamlayan Traore’ye halk sloganlarla ve Rusya bayraklarıyla destek verdi.
Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da Fransa karşıtı gösteri yapıldı. Gösteri sırasında Rusya bayraklarının açıldığı da görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
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Burkina Faso'da Fransa karşıtı gösteri: Rusya bayrakları açıldı
13 Ağustos, 02:20

Burkina Faso’nun yeni lideri Traore'den 'durum kontrol altında' mesajı

Burkina Faso’da 30 Eylül’den bu yana süren askeri hareketliliğin ardından, darbeyle iktidarı ele geçiren Traore durumun kontrol altında olduğunu duyurmuştu.
Halka desteği ve mücadeleye olan güveni için teşekkür eden Traore, her şeyin yavaş yavaş düzene gireceğinin altını çizerek, halka normal yaşantılarına dönme çağrısı yapmıştı.

Ordu, güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koymuştu

Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Traore olduğunu duyurmuştu.
Darbe sonrasında, bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.
Burkina Faso'da askeri darbe - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
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Burkina Faso'da askeri darbe
1 Ekim, 00:12
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