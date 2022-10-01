https://sputniknews.com.tr/20221001/burkina-fasoda-askeri-darbe-1061820242.html
Burkina Faso'da askeri darbe
Burkina Faso'da askeri darbe
Burkina Faso'da askeri darbe oldu. Devlet Başkanı Paul Henri Damiba görevden alındı. Ordu, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve parlamentonun... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T00:12+0300
2022-10-01T00:12+0300
2022-10-01T00:12+0300
dünya
burkina faso
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Açıklama, bir subay tarafından devlet televizyonunda okundu.Güvenlik endişelerinin bu durumu gerekli hale getirdiği aktarıldı.Ülkenin yeni lideri ordu komutanı İbrahim Traore oldu.Anayasa askıya alındı, hükümet devrildi. İkinci bir emre kadar da sınırlar tamamen kapatıldı.Sabah saatlerinde başlayan askeri hareketlilik sonrası, görevden alınan devlet başkanı Paul Henri Damiba durumu, "Bir grup askerin memnuniyetsizliği" olarak değerlendirmişti.
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burkina faso
Burkina Faso'da askeri darbe
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Burkina Faso'da askeri darbe oldu. Devlet Başkanı Paul Henri Damiba görevden alındı. Ordu, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve parlamentonun feshedildiğini duyurdu.
Açıklama, bir subay tarafından devlet televizyonunda okundu.
Güvenlik endişelerinin bu durumu gerekli hale getirdiği aktarıldı.
Ülkenin yeni lideri ordu komutanı İbrahim Traore oldu.
Anayasa askıya alındı, hükümet devrildi. İkinci bir emre kadar da sınırlar tamamen kapatıldı.
Sabah saatlerinde başlayan askeri hareketlilik sonrası, görevden alınan devlet başkanı Paul Henri Damiba durumu, "Bir grup askerin memnuniyetsizliği" olarak değerlendirmişti.