https://sputniknews.com.tr/20221001/burkina-fasoda-askeri-darbe-1061820242.html

Burkina Faso'da askeri darbe

Burkina Faso'da askeri darbe

Burkina Faso'da askeri darbe oldu. Devlet Başkanı Paul Henri Damiba görevden alındı. Ordu, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve parlamentonun... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T00:12+0300

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dünya

burkina faso

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Açıklama, bir subay tarafından devlet televizyonunda okundu.Güvenlik endişelerinin bu durumu gerekli hale getirdiği aktarıldı.Ülkenin yeni lideri ordu komutanı İbrahim Traore oldu.Anayasa askıya alındı, hükümet devrildi. İkinci bir emre kadar da sınırlar tamamen kapatıldı.Sabah saatlerinde başlayan askeri hareketlilik sonrası, görevden alınan devlet başkanı Paul Henri Damiba durumu, "Bir grup askerin memnuniyetsizliği" olarak değerlendirmişti.

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2022

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