https://sputniknews.com.tr/20221003/bloomberg-turkiye-rusyadan-dogalgaz-odemelerinin-bir-kismini-2024e-kadar-ertelemesini-istedi-1061919708.html

Bloomberg: Türkiye, Rusya’dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını 2024’e kadar ertelemesini istedi

Bloomberg: Türkiye, Rusya’dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını 2024’e kadar ertelemesini istedi

Bloomberg, Türkiye’nin, yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan ekonomik zararı azaltma amacıyla Rusya’dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını 2024’e kadar... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T23:32+0300

2022-10-03T23:32+0300

2022-10-03T23:34+0300

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Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, “Türkiye’nin devlet enerji ithalatçısı Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), ödemelerin bir kısmını 2024’e ertelemeye çalışıyor” ifadesine yer verildi. Kaynaklar, görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağının henüz belli olmadığını kaydetti.Türkiye’nin enerji ithalatına aşırı bağımlılığının, TL ve bütçe üzerindeki baskıyı artırdığını anımsatıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, görüşme sonunda Putin, Türkiye'ye yaptıkları doğalgaz sevkiyatının yüzde 25'inin rubleyle ödenmesi konusunda mutabakat sağladıklarını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220916/erdoganin-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorusmesi-basladi-1061277445.html

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