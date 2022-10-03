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https://sputniknews.com.tr/20221003/bloomberg-turkiye-rusyadan-dogalgaz-odemelerinin-bir-kismini-2024e-kadar-ertelemesini-istedi-1061919708.html
Bloomberg: Türkiye, Rusya’dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını 2024’e kadar ertelemesini istedi
Bloomberg: Türkiye, Rusya’dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını 2024’e kadar ertelemesini istedi
Bloomberg, Türkiye’nin, yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan ekonomik zararı azaltma amacıyla Rusya’dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını 2024’e kadar... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T23:32+0300
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ekonomi
botaş
ruble
doğalgaz
petrol
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Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, “Türkiye’nin devlet enerji ithalatçısı Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), ödemelerin bir kısmını 2024’e ertelemeye çalışıyor” ifadesine yer verildi. Kaynaklar, görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağının henüz belli olmadığını kaydetti.Türkiye’nin enerji ithalatına aşırı bağımlılığının, TL ve bütçe üzerindeki baskıyı artırdığını anımsatıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, görüşme sonunda Putin, Türkiye'ye yaptıkları doğalgaz sevkiyatının yüzde 25'inin rubleyle ödenmesi konusunda mutabakat sağladıklarını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220916/erdoganin-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorusmesi-basladi-1061277445.html
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botaş, ruble, doğalgaz, petrol
botaş, ruble, doğalgaz, petrol

Bloomberg: Türkiye, Rusya’dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını 2024’e kadar ertelemesini istedi

23:32 03.10.2022 (güncellendi: 23:34 03.10.2022)
© REUTERS / Dado RuvicRusya - doğalgaz - ruble
Rusya - doğalgaz - ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Bloomberg, Türkiye’nin, yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan ekonomik zararı azaltma amacıyla Rusya’dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını 2024’e kadar ertelemesini istediğini belirtti.
Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, “Türkiye’nin devlet enerji ithalatçısı Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), ödemelerin bir kısmını 2024’e ertelemeye çalışıyor” ifadesine yer verildi.
Kaynaklar, görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağının henüz belli olmadığını kaydetti.
Türkiye’nin enerji ithalatına aşırı bağımlılığının, TL ve bütçe üzerindeki baskıyı artırdığını anımsatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, görüşme sonunda Putin, Türkiye'ye yaptıkları doğalgaz sevkiyatının yüzde 25'inin rubleyle ödenmesi konusunda mutabakat sağladıklarını ifade etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
DÜNYA
Erdoğan, Putin ile görüştü: 'Türkiye'ye yapılan doğalgaz sevkiyatının yüzde 25'i rubleyle ödenecek'
16 Eylül, 16:40
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