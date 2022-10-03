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https://sputniknews.com.tr/20221003/bakan-ersoy-onur-sener-cinayetinin-takipcisi-olacagiz-1061914803.html
Bakan Ersoy: Onur Şener cinayetinin takipçisi olacağız
Bakan Ersoy: Onur Şener cinayetinin takipçisi olacağız
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili, "Biz Bakanlık olarak takip edeceğiz. Süreç zaten hızlı ilerliyor, bundan sonraki... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T21:59+0300
2022-10-03T21:59+0300
türkiye
onur şener
cinayet
ankara
müzisyen
mehmet nuri ersoy
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Resim ve Heykel Müzesi'nde sergi açılışına katıldı. Eserleri inceleyen Ersoy, daha sonra açıklama yaptı. Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileyerek sözlerine başlayan Ersoy, "Sanatın iyileştirici özelliğiyle var olmasını isterken; maalesef bazı kişilerin katline uğrayabiliyor. Tek tesellimiz sorumluların yakalanmış olması. 'İnşallah en yakın zamanda en ağır şekilde cezalandırılıp layığını bulurlar' diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Ersoy, konunun takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Biz Bakanlık olarak takip edeceğiz. Süreç zaten hızlı ilerliyor, bundan sonraki hukuki bir süreç. Savcılık ve mahkeme aşamaları devam edecektir. Bizim en büyük isteğimiz suçlu bulunan kişilerin hak ettiği cezayı almasıdır. İnşallah örnek olacak bir cezayla da bundan sonraki olası olayların önüne geçilmiş olur diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221003/mansur-yavas-onur-sener-icin-birlikte-konser-duzenleyerek-gelirini-ailesine-bagislayacagiz-1061913061.html
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onur şener, cinayet, ankara, müzisyen, mehmet nuri ersoy
onur şener, cinayet, ankara, müzisyen, mehmet nuri ersoy

Bakan Ersoy: Onur Şener cinayetinin takipçisi olacağız

21:59 03.10.2022
© İHA-AW711559Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© İHA-AW711559
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili, "Biz Bakanlık olarak takip edeceğiz. Süreç zaten hızlı ilerliyor, bundan sonraki hukuki bir süreç. Savcılık ve mahkeme aşamaları devam edecektir. Bizim en büyük isteğimiz suçlu bulunan kişilerin hak ettiği cezayı almasıdır" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Resim ve Heykel Müzesi'nde sergi açılışına katıldı.
Eserleri inceleyen Ersoy, daha sonra açıklama yaptı. Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileyerek sözlerine başlayan Ersoy, "Sanatın iyileştirici özelliğiyle var olmasını isterken; maalesef bazı kişilerin katline uğrayabiliyor. Tek tesellimiz sorumluların yakalanmış olması. 'İnşallah en yakın zamanda en ağır şekilde cezalandırılıp layığını bulurlar' diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Ersoy, konunun takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Biz Bakanlık olarak takip edeceğiz. Süreç zaten hızlı ilerliyor, bundan sonraki hukuki bir süreç. Savcılık ve mahkeme aşamaları devam edecektir. Bizim en büyük isteğimiz suçlu bulunan kişilerin hak ettiği cezayı almasıdır. İnşallah örnek olacak bir cezayla da bundan sonraki olası olayların önüne geçilmiş olur diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
mansur yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
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