https://sputniknews.com.tr/20221003/afganistandaki-okul-saldirisinda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-43e-yukseldi-1061900645.html

Afganistan'daki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi

Afganistan'daki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi

Birleşmiş Milletler'in (BM) Afganistan Misyonu, geçen hafta cuma günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii bölgesinde bulunan eğitim merkezini hedef alan... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T15:25+0300

2022-10-03T15:25+0300

2022-10-03T15:27+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

okul

intihar saldırısı

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Geçen hafta cuma günü Afganistan'ın başkenti Kabil'in Şii Müslüman Hazara topluluğuna ev sahipliği yapan bölgesinde yer alan bir eğitim merkezi intihar saldırısının hedefi oldu.BM'nin Afganistan Misyonu'nun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "53 ölü, 83 yaralı. Esas kurbanlar kız çocukları ve kadınlardı" bilgisi paylaşıldı.Açıklamada ayrıca kayıp sayısının artmasının beklendiği belirtildi.Saldırı, yüzlerce öğrencinin katılacağı üniversite sınavı öncesinde yapılan deneme sınavı esnasında gerçekleşmişti.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Daha önce Hazara topluluğunu hedef alan saldırıların büyük kısmını IŞİD üstlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220930/kabildeki-sii-bolgesinde-intihar-saldirisi-19-kisi-oldu-27-yarali-1061786693.html

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