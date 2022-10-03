https://sputniknews.com.tr/20221003/afganistandaki-okul-saldirisinda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-43e-yukseldi-1061900645.html
Afganistan'daki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi
Afganistan'daki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi
Birleşmiş Milletler'in (BM) Afganistan Misyonu, geçen hafta cuma günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii bölgesinde bulunan eğitim merkezini hedef alan... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T15:25+0300
2022-10-03T15:25+0300
2022-10-03T15:27+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
okul
intihar saldırısı
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Geçen hafta cuma günü Afganistan'ın başkenti Kabil'in Şii Müslüman Hazara topluluğuna ev sahipliği yapan bölgesinde yer alan bir eğitim merkezi intihar saldırısının hedefi oldu.BM'nin Afganistan Misyonu'nun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "53 ölü, 83 yaralı. Esas kurbanlar kız çocukları ve kadınlardı" bilgisi paylaşıldı.Açıklamada ayrıca kayıp sayısının artmasının beklendiği belirtildi.Saldırı, yüzlerce öğrencinin katılacağı üniversite sınavı öncesinde yapılan deneme sınavı esnasında gerçekleşmişti.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Daha önce Hazara topluluğunu hedef alan saldırıların büyük kısmını IŞİD üstlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220930/kabildeki-sii-bolgesinde-intihar-saldirisi-19-kisi-oldu-27-yarali-1061786693.html
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afganistan, okul, intihar saldırısı
afganistan, okul, intihar saldırısı
Afganistan'daki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi
15:25 03.10.2022 (güncellendi: 15:27 03.10.2022) Abone ol
Birleşmiş Milletler'in (BM) Afganistan Misyonu, geçen hafta cuma günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii bölgesinde bulunan eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısında ölü sayısının 46'sı kadın 53'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 83 olduğunu duyurdu.
Geçen hafta cuma günü Afganistan'ın başkenti Kabil'in Şii Müslüman Hazara topluluğuna ev sahipliği yapan bölgesinde yer alan bir eğitim merkezi intihar saldırısının hedefi oldu.
BM'nin Afganistan Misyonu'nun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "53 ölü, 83 yaralı. Esas kurbanlar kız çocukları ve kadınlardı" bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca kayıp sayısının artmasının beklendiği belirtildi.
Saldırı, yüzlerce öğrencinin katılacağı üniversite sınavı öncesinde yapılan deneme sınavı esnasında gerçekleşmişti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Daha önce Hazara topluluğunu hedef alan saldırıların büyük kısmını IŞİD üstlenmişti.