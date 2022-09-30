https://sputniknews.com.tr/20220930/kabildeki-sii-bolgesinde-intihar-saldirisi-19-kisi-oldu-27-yarali-1061786693.html

Kabil'deki Şii bölgesinde eğitim merkezine intihar saldırısı: 19 ölü, 27 yaralı

Kabil'deki Şii bölgesinde eğitim merkezine intihar saldırısı: 19 ölü, 27 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir Şii mahallede yer alan eğitim merkezine yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T09:55+0300

2022-09-30T09:55+0300

2022-09-30T10:06+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

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kabil

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Taliban tarafından görevlendirilen bir emniyet müdürünün yaptığı açıklamaya göre, Kabil'in Şii nüfus yoğunluklu Daşti Barçi mahallesinde bulunan bir eğitim merkezinde patlama gerçekleşti.Sabahın erken saatlerinde yaşanan patlamaya, bir intihar saldırganı tarafından infilak ettirilen bombanın sebep olduğu belirtildi.Olay anında eğitim merkezi ve çevresinde bulunan kurbanlar arasında, üniversite sınavına hazırlanan lise mezunu kız ve erkek öğrencilerin yer aldığı kaydedildi.Taliban yetkilileri, bu gibi saldırılara hedef olan eğitim merkezlerinde güvenliğin artırılması üzerinde çalıştıklarını kaydetti.Söz konusu saldırı, Taliban'ın 2021 Ağustos ayında yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da sayısı giderek artan faili meçhul intihar saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti. Taliban ile güç rekabeti içerisinde bulunan IŞİD, daha önce de Daşti Barçi ve diğer Şii Hazara nüfuslu bölgelere yönelik saldırılar düzenlemiş ve çocuk yaşlı demeden sivilleri hedef almıştı.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Taliban'ın atadığı İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

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afganistan, taliban, işid, kabil