Kabil'deki Şii bölgesinde eğitim merkezine intihar saldırısı: 19 ölü, 27 yaralı
09:55 30.09.2022 (güncellendi: 10:06 30.09.2022)
© AFP 2022 / -Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir Şii mahallede yer alan eğitim merkezine yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
© AFP 2022 / -
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir Şii mahallede yer alan eğitim merkezine yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Taliban tarafından görevlendirilen bir emniyet müdürünün yaptığı açıklamaya göre, Kabil'in Şii nüfus yoğunluklu Daşti Barçi mahallesinde bulunan bir eğitim merkezinde patlama gerçekleşti.
Sabahın erken saatlerinde yaşanan patlamaya, bir intihar saldırganı tarafından infilak ettirilen bombanın sebep olduğu belirtildi.
Olay anında eğitim merkezi ve çevresinde bulunan kurbanlar arasında, üniversite sınavına hazırlanan lise mezunu kız ve erkek öğrencilerin yer aldığı kaydedildi.
Taliban yetkilileri, bu gibi saldırılara hedef olan eğitim merkezlerinde güvenliğin artırılması üzerinde çalıştıklarını kaydetti.
Söz konusu saldırı, Taliban'ın 2021 Ağustos ayında yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da sayısı giderek artan faili meçhul intihar saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.
Taliban ile güç rekabeti içerisinde bulunan IŞİD, daha önce de Daşti Barçi ve diğer Şii Hazara nüfuslu bölgelere yönelik saldırılar düzenlemiş ve çocuk yaşlı demeden sivilleri hedef almıştı.
Dozens of students have been killed this morning in #Kaaj educational center in Dasht-e Barchi west of #Kabul. I have to remind you that the same attack happened in this center in 2018 which took the lives of over 100 students. #explosion #Afghanistan pic.twitter.com/U6aOEhemLV— Jamshid Roshangar (@JamshidRoshangr) September 30, 2022
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Taliban'ın atadığı İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
This academy was attack in 2018 too. Rahila Monji, a teenage high school student was one of the victims. Her family built a library to honor her and keep her dreams alive. https://t.co/lLCd3oFnfG https://t.co/VNmL0KUfr3— Fatima Faizi (@FatmaFaizi) September 30, 2022