Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/kabildeki-sii-bolgesinde-intihar-saldirisi-19-kisi-oldu-27-yarali-1061786693.html
Kabil'deki Şii bölgesinde eğitim merkezine intihar saldırısı: 19 ölü, 27 yaralı
Kabil'deki Şii bölgesinde eğitim merkezine intihar saldırısı: 19 ölü, 27 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir Şii mahallede yer alan eğitim merkezine yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T09:55+0300
2022-09-30T10:06+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
işid
kabil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1061786547_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f1a114103453a2c16a45b76ff81084b5.jpg
Taliban tarafından görevlendirilen bir emniyet müdürünün yaptığı açıklamaya göre, Kabil'in Şii nüfus yoğunluklu Daşti Barçi mahallesinde bulunan bir eğitim merkezinde patlama gerçekleşti.Sabahın erken saatlerinde yaşanan patlamaya, bir intihar saldırganı tarafından infilak ettirilen bombanın sebep olduğu belirtildi.Olay anında eğitim merkezi ve çevresinde bulunan kurbanlar arasında, üniversite sınavına hazırlanan lise mezunu kız ve erkek öğrencilerin yer aldığı kaydedildi.Taliban yetkilileri, bu gibi saldırılara hedef olan eğitim merkezlerinde güvenliğin artırılması üzerinde çalıştıklarını kaydetti.Söz konusu saldırı, Taliban'ın 2021 Ağustos ayında yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da sayısı giderek artan faili meçhul intihar saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti. Taliban ile güç rekabeti içerisinde bulunan IŞİD, daha önce de Daşti Barçi ve diğer Şii Hazara nüfuslu bölgelere yönelik saldırılar düzenlemiş ve çocuk yaşlı demeden sivilleri hedef almıştı.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Taliban'ın atadığı İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
afganistan
kabil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1061786547_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_97748bbfb22c59ed4e5bd0f49489ea57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, taliban, işid, kabil
afganistan, taliban, işid, kabil

Kabil'deki Şii bölgesinde eğitim merkezine intihar saldırısı: 19 ölü, 27 yaralı

09:55 30.09.2022 (güncellendi: 10:06 30.09.2022)
© AFP 2022 / -Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir Şii mahallede yer alan eğitim merkezine yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir Şii mahallede yer alan eğitim merkezine yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / -
Abone olTelegram
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir Şii mahallede yer alan eğitim merkezine yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Taliban tarafından görevlendirilen bir emniyet müdürünün yaptığı açıklamaya göre, Kabil'in Şii nüfus yoğunluklu Daşti Barçi mahallesinde bulunan bir eğitim merkezinde patlama gerçekleşti.
Sabahın erken saatlerinde yaşanan patlamaya, bir intihar saldırganı tarafından infilak ettirilen bombanın sebep olduğu belirtildi.
Olay anında eğitim merkezi ve çevresinde bulunan kurbanlar arasında, üniversite sınavına hazırlanan lise mezunu kız ve erkek öğrencilerin yer aldığı kaydedildi.
Taliban yetkilileri, bu gibi saldırılara hedef olan eğitim merkezlerinde güvenliğin artırılması üzerinde çalıştıklarını kaydetti.
Söz konusu saldırı, Taliban'ın 2021 Ağustos ayında yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da sayısı giderek artan faili meçhul intihar saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.
Taliban ile güç rekabeti içerisinde bulunan IŞİD, daha önce de Daşti Barçi ve diğer Şii Hazara nüfuslu bölgelere yönelik saldırılar düzenlemiş ve çocuk yaşlı demeden sivilleri hedef almıştı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Taliban'ın atadığı İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала