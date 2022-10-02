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Ümit Özdağ: Millet İttifakı 6'lı bir yamalı bohça, siz de göle maya çalmayın lütfen
Ümit Özdağ: Millet İttifakı 6'lı bir yamalı bohça, siz de göle maya çalmayın lütfen
Zafer Partisi'nin '1. Olağanüstü Kongresi' Ankara'da düzenlendi. Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, "Millet İttifakı 6'lı bir yamalı bohça, oraya da oy... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T22:57+0300
2022-10-02T22:57+0300
politika
ümit özdağ
zafer partisi
millet ittifakı
kongre
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Zafer Partisi'nin '1. Olağanüstü Kongresi' Çankaya ilçesindeki ATO Congresium'da düzenlendi. Kongre için yoğun güvenlik önlemi alındı. Kongreye Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve 1047 delege katıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kongrede yaptığı konuşmada Millet İttifakı'na oy vermeyi düşünenlere 'göle maya çalmayın' diye seslenirken, Cumhur İttifakı'nın da ülkeyi krize sürüklediğini ve bu krizden çıkartamayacağını söyledi.Ümit Özdağ, "Bazıları 'kim cumhurbaşkanı adayı olacak?' diye soruyor. Oysa sorulması gereken diğer soru da 'kim seçmen olacak?' Zafer Partisi dışında buna itiraz eden yok. Meclis'e bir yasa değişikliği getirdik; 10 sene vatandaşlık alanlar oy kullanamasın diye muhalefetten hiçbir destek, ya gelin birlikte yapalım biz de destek verelim, yok" dedi.'6'lı ittifak ülkemizin karşı karşıya olduğu ağır tehditleri çözemez'Millet İttifakı'nı eleştiren Özdağ, şöyle konuştu:"Düşünün, ağır yaralı bir insan masada yatıyor hastanede, başında da 6 doktor, bu hastayı nasıl tedavi edeceklerini tartışıyorlar. Hasta ameliyata alınana kadar o hasta masada kalır, ölür. Parlamenter demokrasiye dönmek ve etnik, mezhepseli, siyasal haklar vermek dışında hiçbir konuda mutabık olmayan 6'lı ittifak dünyanın içinden geçtiği tehlikeli dönemde ülkemizin karşı karşıya olduğu ağır tehditleri çözemez.Bize soruyorlar; 'neden muhalefeti de eleştiriyorsunuz' diye. Çünkü düzen partileridir aynı iktidar partileri gibi. 5'li çete düzeninin partileridir, rant ekonomisinin partileridir. Türk milleti ağır bir krizden geçerken ilk işimiz parlamenter demokrasiye dönmek ve 2 sene sonra seçimlere gidelim demek AK Parti'yi 2 sene sonra tekrar iktidara taşımaktır. 6'lı masa böyle söylüyor. Ekonomik kriz bu kadar ağırken bunu çözemeyen, kendi arasında 6 parça, ne konuda bile anlaştığını tespit edememiş bir parti koalisyonunun yapacağı ilk iş 2 sene sonra AK Parti'ye parlamenter demokraside Türkiye'yi teslim etmektir. Türkiye'nin tek meselesi parlamenter demokrasi değildir."
https://sputniknews.com.tr/20220926/milliyetci-sol-partiden-umit-ozdag-hakkinda-suc-duyurusu-1061648067.html
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ümit özdağ, zafer partisi, millet ittifakı, kongre
ümit özdağ, zafer partisi, millet ittifakı, kongre

Ümit Özdağ: Millet İttifakı 6'lı bir yamalı bohça, siz de göle maya çalmayın lütfen

22:57 02.10.2022
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© AA
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Zafer Partisi'nin '1. Olağanüstü Kongresi' Ankara'da düzenlendi. Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, "Millet İttifakı 6'lı bir yamalı bohça, oraya da oy vermeyi düşünen yurttaşlarımız var. Siz de göle maya çalmayın lütfen" dedi.
Zafer Partisi'nin '1. Olağanüstü Kongresi' Çankaya ilçesindeki ATO Congresium'da düzenlendi. Kongre için yoğun güvenlik önlemi alındı. Kongreye Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve 1047 delege katıldı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kongrede yaptığı konuşmada Millet İttifakı'na oy vermeyi düşünenlere 'göle maya çalmayın' diye seslenirken, Cumhur İttifakı'nın da ülkeyi krize sürüklediğini ve bu krizden çıkartamayacağını söyledi.
Ümit Özdağ, "Bazıları 'kim cumhurbaşkanı adayı olacak?' diye soruyor. Oysa sorulması gereken diğer soru da 'kim seçmen olacak?' Zafer Partisi dışında buna itiraz eden yok. Meclis'e bir yasa değişikliği getirdik; 10 sene vatandaşlık alanlar oy kullanamasın diye muhalefetten hiçbir destek, ya gelin birlikte yapalım biz de destek verelim, yok" dedi.

'6'lı ittifak ülkemizin karşı karşıya olduğu ağır tehditleri çözemez'

Millet İttifakı'nı eleştiren Özdağ, şöyle konuştu:
"Düşünün, ağır yaralı bir insan masada yatıyor hastanede, başında da 6 doktor, bu hastayı nasıl tedavi edeceklerini tartışıyorlar. Hasta ameliyata alınana kadar o hasta masada kalır, ölür. Parlamenter demokrasiye dönmek ve etnik, mezhepseli, siyasal haklar vermek dışında hiçbir konuda mutabık olmayan 6'lı ittifak dünyanın içinden geçtiği tehlikeli dönemde ülkemizin karşı karşıya olduğu ağır tehditleri çözemez.
Bize soruyorlar; 'neden muhalefeti de eleştiriyorsunuz' diye. Çünkü düzen partileridir aynı iktidar partileri gibi. 5'li çete düzeninin partileridir, rant ekonomisinin partileridir. Türk milleti ağır bir krizden geçerken ilk işimiz parlamenter demokrasiye dönmek ve 2 sene sonra seçimlere gidelim demek AK Parti'yi 2 sene sonra tekrar iktidara taşımaktır. 6'lı masa böyle söylüyor. Ekonomik kriz bu kadar ağırken bunu çözemeyen, kendi arasında 6 parça, ne konuda bile anlaştığını tespit edememiş bir parti koalisyonunun yapacağı ilk iş 2 sene sonra AK Parti'ye parlamenter demokraside Türkiye'yi teslim etmektir. Türkiye'nin tek meselesi parlamenter demokrasi değildir."
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