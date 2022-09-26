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Milliyetçi Sol Parti'den Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
Milliyetçi Sol Parti'den Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T23:35+0300
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türkiye
milliyetçi sol parti
ümit özdağ
suç
suç duyurusu
tokat
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Partisinin teşkilat çalışmaları için memleketi Tokat’ta bulunan Milliyetçi Sol Partisi Genel Başkanı Alpay, "iç savaş çıkar" açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.Tokat Adliyesi çıkışında açıklama yapan Alpay, Özdağ'ın açıklamalarının halkı tedirgin edici ve iç karışıklığa mahal verecek bir durum arz ettiğini olduğunu söyledi. "Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Fakat bazı siyasi partiler sorumsuzca açıklamalar yaparak bir iç savaş kışkırtıcılığı yapıyorlar" diyen Alpay, şu ifadeleri kullandı:
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milliyetçi sol parti, ümit özdağ, suç, suç duyurusu, tokat
milliyetçi sol parti, ümit özdağ, suç, suç duyurusu, tokat

Milliyetçi Sol Parti'den Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

23:35 26.09.2022
© İHA / NURHAN İÇMEZMilliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay,
Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay, - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© İHA / NURHAN İÇMEZ
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Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.
Partisinin teşkilat çalışmaları için memleketi Tokat’ta bulunan Milliyetçi Sol Partisi Genel Başkanı Alpay, "iç savaş çıkar" açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.
Tokat Adliyesi çıkışında açıklama yapan Alpay, Özdağ'ın açıklamalarının halkı tedirgin edici ve iç karışıklığa mahal verecek bir durum arz ettiğini olduğunu söyledi.
"Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Fakat bazı siyasi partiler sorumsuzca açıklamalar yaparak bir iç savaş kışkırtıcılığı yapıyorlar" diyen Alpay, şu ifadeleri kullandı:
"Bunlardan bir tanesi de Zafer Partisi ve onun Genel Başkanı Ümit Özdağ. Ümit Özdağ'ın açıklamaları yurttaşlarımızı tedirgin ediyor ve bir iç karışıklığa mahal verecek cümleleri pervasızca Ümit Özdağ'ın ağzından duyabiliyoruz. 4 Temmuz'da bir basın açıklamasında iç savaş çıkacağına dönük bir paylaşımda bulundu. İçişleri Bakanlığı bu konuda bir yalanlama yapsa da ve bu konuyla ilgili gerçek dışı paylaşımların ciddiye alınmayacağını belirtse de yurttaşlarımız arasında bir tedirginlik vardır. Ve biz Ümit Özdağ'ın bu konuda yargıya hesap vermesi gerektiğini düşündüğümüz için bugün teşkilat çalışmaları dolayısıyla bulunduğum Tokat'ta suç duyurusunda bulundum. Bu pervasızca, halkımızı ayrıştıran açıklamaları camilere sirayet edecek kadar ileri boyutlara taşımıştır. Camide provokasyon yapmıştır. Bu tarz provoke siyasetin Türkiye'de yerinin olmaması lazım. Ümit Özdağ'ın üslubundaki çirkinliğin, nobranlığın ve hoyratlığın Türk siyasetine yakışmadığını ifade ediyorum. Vatandaşlarımızın tedirgin olduğu noktalardaki ifadelerini Türk yargısının takdirine sunmuş bulunuyoruz."
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