Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221002/nyt-putin-bati-yaptirimlarina-ve-ukraynaya-silah-tedarikine-ragmen-sonuna-kadar-savasmaya-hazir--1061860764.html
NYT: Putin, Batı yaptırımlarına ve Ukrayna’ya silah tedarikine rağmen sonuna kadar savaşmaya hazır
NYT: Putin, Batı yaptırımlarına ve Ukrayna’ya silah tedarikine rağmen sonuna kadar savaşmaya hazır
New York Times gazetesi, Rusya lideri Putin’in cuma günü Kızıl Meydan’da yaptığı konuşmada Batı’yı sonuna kadar savaşmaya hazır olduğu konusunda uyardığını... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T13:03+0300
2022-10-02T13:03+0300
ukrayna krizi
new york times
rusya
ukrayna
donetsk
lugansk
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061860827_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_6cb23a739aeabd333c58b3287d841d4b.jpg
New York Times gazetesinde yayınlanan makalede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in evvelki gün Kızıl Meydan’da yaptığı konuşmada Batı’nın yaptırımlarına ve Ukrayna’ya yapılan silah tedarikine rağmen sonuna kadar savaşmaya hazır olduğunu ifade ettiği belirtildi. Rus liderin Batılı ülkelerle çatışmaya ilişkin söyleminin eskisine göre daha sert olduğu belirtilen yazıda, “Putin, Batı'ya kararlılığını göstermeye çalıştı; o yaptırımların ve Ukrayna’ya silah tedarikinin baskısına boyun eğmiyor ve savaşmaya devam edecek” ifadeleri kullanıldı. Putin’in dünyanın geri kalanına ABD’nin hegemonyasına karşı küresel bir harekete liderlik etme arzusunu ortaya koyduğuna dikkat çekilen yazıda, “Batı'nın diğer ülkeleri acımasızca sömürgeleştirdiği ve ekonomik kazanç uğruna savaşlar yürüttüğü günlerden bu yana değişmediğini söyledi” vurgusu yapıldı. Putin cuma günü Kremlin’de düzenlenen törende Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaları imzaladıktan sonra Kızıl Meydan’da düzenlenen kutlama töreninde konuşma yapmıştı. Anlaşmaların imzalandığı günü tarihi olarak nitelendiren Rus lider, Moskova'nın bu bölgelerin sakinlerine seçme hakkı verdiğini ve onların bu hakkı kullandıklarını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220930/canli--donetsk-lugansk-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanacagi-toren-kremlinde-basladi-1061798037.html
rusya
ukrayna
donetsk
lugansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061860827_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_7ef9d8d21030aa0da432e6cd8e65d2db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
new york times, rusya, ukrayna, donetsk, lugansk, vladimir putin
new york times, rusya, ukrayna, donetsk, lugansk, vladimir putin

NYT: Putin, Batı yaptırımlarına ve Ukrayna’ya silah tedarikine rağmen sonuna kadar savaşmaya hazır

13:03 02.10.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© Sputnik / Максим Блинов
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
New York Times gazetesi, Rusya lideri Putin’in cuma günü Kızıl Meydan’da yaptığı konuşmada Batı’yı sonuna kadar savaşmaya hazır olduğu konusunda uyardığını hatırlattı.
New York Times gazetesinde yayınlanan makalede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in evvelki gün Kızıl Meydan’da yaptığı konuşmada Batı’nın yaptırımlarına ve Ukrayna’ya yapılan silah tedarikine rağmen sonuna kadar savaşmaya hazır olduğunu ifade ettiği belirtildi.
Rus liderin Batılı ülkelerle çatışmaya ilişkin söyleminin eskisine göre daha sert olduğu belirtilen yazıda, “Putin, Batı'ya kararlılığını göstermeye çalıştı; o yaptırımların ve Ukrayna’ya silah tedarikinin baskısına boyun eğmiyor ve savaşmaya devam edecek” ifadeleri kullanıldı.
Putin’in dünyanın geri kalanına ABD’nin hegemonyasına karşı küresel bir harekete liderlik etme arzusunu ortaya koyduğuna dikkat çekilen yazıda, “Batı'nın diğer ülkeleri acımasızca sömürgeleştirdiği ve ekonomik kazanç uğruna savaşlar yürüttüğü günlerden bu yana değişmediğini söyledi” vurgusu yapıldı.
Putin cuma günü Kremlin’de düzenlenen törende Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaları imzaladıktan sonra Kızıl Meydan’da düzenlenen kutlama töreninde konuşma yapmıştı. Anlaşmaların imzalandığı günü tarihi olarak nitelendiren Rus lider, Moskova'nın bu bölgelerin sakinlerine seçme hakkı verdiğini ve onların bu hakkı kullandıklarını ifade etmişti.
Kremlin'de yapılan DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanma anlaşmaları imza töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Putin, Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı
30 Eylül, 15:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала