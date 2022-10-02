https://sputniknews.com.tr/20221002/nyt-putin-bati-yaptirimlarina-ve-ukraynaya-silah-tedarikine-ragmen-sonuna-kadar-savasmaya-hazir--1061860764.html

NYT: Putin, Batı yaptırımlarına ve Ukrayna’ya silah tedarikine rağmen sonuna kadar savaşmaya hazır

NYT: Putin, Batı yaptırımlarına ve Ukrayna’ya silah tedarikine rağmen sonuna kadar savaşmaya hazır

New York Times gazetesi, Rusya lideri Putin’in cuma günü Kızıl Meydan’da yaptığı konuşmada Batı’yı sonuna kadar savaşmaya hazır olduğu konusunda uyardığını... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T13:03+0300

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ukrayna krizi

new york times

rusya

ukrayna

donetsk

lugansk

vladimir putin

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New York Times gazetesinde yayınlanan makalede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in evvelki gün Kızıl Meydan’da yaptığı konuşmada Batı’nın yaptırımlarına ve Ukrayna’ya yapılan silah tedarikine rağmen sonuna kadar savaşmaya hazır olduğunu ifade ettiği belirtildi. Rus liderin Batılı ülkelerle çatışmaya ilişkin söyleminin eskisine göre daha sert olduğu belirtilen yazıda, “Putin, Batı'ya kararlılığını göstermeye çalıştı; o yaptırımların ve Ukrayna’ya silah tedarikinin baskısına boyun eğmiyor ve savaşmaya devam edecek” ifadeleri kullanıldı. Putin’in dünyanın geri kalanına ABD’nin hegemonyasına karşı küresel bir harekete liderlik etme arzusunu ortaya koyduğuna dikkat çekilen yazıda, “Batı'nın diğer ülkeleri acımasızca sömürgeleştirdiği ve ekonomik kazanç uğruna savaşlar yürüttüğü günlerden bu yana değişmediğini söyledi” vurgusu yapıldı. Putin cuma günü Kremlin’de düzenlenen törende Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaları imzaladıktan sonra Kızıl Meydan’da düzenlenen kutlama töreninde konuşma yapmıştı. Anlaşmaların imzalandığı günü tarihi olarak nitelendiren Rus lider, Moskova'nın bu bölgelerin sakinlerine seçme hakkı verdiğini ve onların bu hakkı kullandıklarını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220930/canli--donetsk-lugansk-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanacagi-toren-kremlinde-basladi-1061798037.html

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