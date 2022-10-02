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https://sputniknews.com.tr/20221002/libyada-okul-bahcesinde-toplu-mezar-bulundu-42-ceset-cikarildi-1061868506.html
Okul bahçesinde toplu mezar bulundu: 42 ceset çıkarıldı
Okul bahçesinde toplu mezar bulundu: 42 ceset çıkarıldı
Libyalı yetkililer, Sirte kentinde tespit edilen toplu mezardan 42 cesedin çıkarıldığını duyurdu. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T16:43+0300
2022-10-02T16:47+0300
libya
toplu mezar
dünya
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Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu konuya dair yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamada, Sirte Bölge Savcılığından alınan ihbar üzerine İbni Haldun Okulu bahçesinde iki hafta boyunca kazı çalışmalarının yapıldığı ve çalışmalar sonucunda toplu mezar bulunduğu belirtildi.Toplu mezardan 42 cesedin çıkarıldığı ve çıkarılan cesetlerin kentteki İbni Sina Hastanesine sevk edildiği aktarıldı.Adli Tıp Kurumu'nun cesetlerden kemik örneği alacağı ve alınacak numunelerin laboratuvara sevk edilerek, kayıp bildiriminde bulunan ailelere ait referans numuneleri ile eşleştirme yapılacağı kaydedildi.Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkarılıyor.Hafter'e bağlı 'Kaniyat' milis grubu, kentteki toplu mezarların sorumlusu olarak biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220817/sincarda-yeni-bir-toplu-mezar-daha-bulundu-1060022272.html
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libya, toplu mezar, ceset
libya, toplu mezar, ceset

Okul bahçesinde toplu mezar bulundu: 42 ceset çıkarıldı

16:43 02.10.2022 (güncellendi: 16:47 02.10.2022)
© AALibya'nın Sirte kentinde bulunan toplu meza
Libya'nın Sirte kentinde bulunan toplu meza - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© AA
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Libyalı yetkililer, Sirte kentinde tespit edilen toplu mezardan 42 cesedin çıkarıldığını duyurdu.
Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu konuya dair yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Sirte Bölge Savcılığından alınan ihbar üzerine İbni Haldun Okulu bahçesinde iki hafta boyunca kazı çalışmalarının yapıldığı ve çalışmalar sonucunda toplu mezar bulunduğu belirtildi.
Toplu mezardan 42 cesedin çıkarıldığı ve çıkarılan cesetlerin kentteki İbni Sina Hastanesine sevk edildiği aktarıldı.
Adli Tıp Kurumu'nun cesetlerden kemik örneği alacağı ve alınacak numunelerin laboratuvara sevk edilerek, kayıp bildiriminde bulunan ailelere ait referans numuneleri ile eşleştirme yapılacağı kaydedildi.
Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkarılıyor.
Hafter'e bağlı 'Kaniyat' milis grubu, kentteki toplu mezarların sorumlusu olarak biliniyor.
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