https://sputniknews.com.tr/20221002/kocaelide-20-bin-davetlinin-katildigi-asiret-dugununde-11-milyon-500-bin-tl-para-toplandi--1061878230.html
Kocaeli'de 20 bin davetlinin katıldığı aşiret düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı
Kocaeli'de 20 bin davetlinin katıldığı aşiret düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı
Kocaeli'de düzenlenen Cemaldin ve Celali aşiretlerinin düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T22:47+0300
2022-10-02T22:47+0300
2022-10-02T22:47+0300
aşiret
düğün
türkiye
para
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Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup Tanju Gönen'in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolcal, Gebze'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğün ile dünyevine girdi. Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin adetleri arasında yer alan takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları da cep telefonu kamerasına yansıdı.Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı. Aşiretin düğününde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20220926/sirnakta-asiret-dugunu-950-kilo-et-tuketildi-1-milyonluk-taki-takildi-1061622454.html
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aşiret, düğün, para
Kocaeli'de 20 bin davetlinin katıldığı aşiret düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı
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Kocaeli'de düzenlenen Cemaldin ve Celali aşiretlerinin düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı.
Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup Tanju Gönen'in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolcal, Gebze'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğün ile dünyevine girdi.
Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin adetleri arasında yer alan takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı. Aşiretin düğününde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı açıklandı.