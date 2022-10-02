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https://sputniknews.com.tr/20221002/kocaelide-20-bin-davetlinin-katildigi-asiret-dugununde-11-milyon-500-bin-tl-para-toplandi--1061878230.html
Kocaeli'de 20 bin davetlinin katıldığı aşiret düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı
Kocaeli'de 20 bin davetlinin katıldığı aşiret düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı
Kocaeli'de düzenlenen Cemaldin ve Celali aşiretlerinin düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
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aşiret
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Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup Tanju Gönen'in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolcal, Gebze'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğün ile dünyevine girdi. Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin adetleri arasında yer alan takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları da cep telefonu kamerasına yansıdı.Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı. Aşiretin düğününde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20220926/sirnakta-asiret-dugunu-950-kilo-et-tuketildi-1-milyonluk-taki-takildi-1061622454.html
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aşiret, düğün, para
aşiret, düğün, para

Kocaeli'de 20 bin davetlinin katıldığı aşiret düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı

22:47 02.10.2022
© İHA / ARDACAN UZUNKocaeli'de düzenlenen Cemaldin ve Celali aşiretlerinin düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı
Kocaeli'de düzenlenen Cemaldin ve Celali aşiretlerinin düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© İHA / ARDACAN UZUN
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Kocaeli'de düzenlenen Cemaldin ve Celali aşiretlerinin düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı.
Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup Tanju Gönen'in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolcal, Gebze'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğün ile dünyevine girdi.
Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin adetleri arasında yer alan takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı. Aşiretin düğününde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı açıklandı.
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