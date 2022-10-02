https://sputniknews.com.tr/20221002/kocaelide-20-bin-davetlinin-katildigi-asiret-dugununde-11-milyon-500-bin-tl-para-toplandi--1061878230.html

Kocaeli'de 20 bin davetlinin katıldığı aşiret düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı

Kocaeli'de 20 bin davetlinin katıldığı aşiret düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı

Kocaeli'de düzenlenen Cemaldin ve Celali aşiretlerinin düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı. 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T22:47+0300

2022-10-02T22:47+0300

2022-10-02T22:47+0300

aşiret

düğün

türkiye

para

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Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup Tanju Gönen'in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolcal, Gebze'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğün ile dünyevine girdi. Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin adetleri arasında yer alan takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları da cep telefonu kamerasına yansıdı.Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı. Aşiretin düğününde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20220926/sirnakta-asiret-dugunu-950-kilo-et-tuketildi-1-milyonluk-taki-takildi-1061622454.html

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