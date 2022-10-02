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İbrahim Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak ile görüştü
İbrahim Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak ile bir görüşme gerçekleştirdi. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T19:24+0300
2022-10-02T19:24+0300
andrey yermak
ibrahim kalın
türkiye
ukrayna krizi
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Yermak ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde Kalın ve Yermak arasında gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'daki durumun gidişatı ve son gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.Görüşmeye dair paylaşılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde uluslararası hukuk çerçevesinde savaşın sonlandırılması için diyalog zeminin yeniden tesis edilmesi gerektiği ifade edildi. Rusya’nın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirdiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını Türkiye’nin reddettiği belirtildi. Zor koşullara rağmen Türkiye’nin tarafları bir araraya getirme noktasındaki çabalarının kararlılıkla devam ettiğine işaret edildi. Savaşın sonlandırılması ve barışın tesis edilmesi hususunda Türkiye’nin samimi gayretlerine ve çok taraflı girişimlerine tüm uluslararası toplumun destek verilmesinin önemi altı çizildi. Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının tüm dünyaya sevkiyatını sağlayan İstanbul Mutabakatı ve esir takasının gerçekleşmesinde Türkiye’nin oynadığı kilit rolün önemine vurgu yapıldı."
https://sputniknews.com.tr/20221002/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-ile-gorustu-1061872355.html
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andrey yermak, ibrahim kalın, ukrayna krizi
andrey yermak, ibrahim kalın, ukrayna krizi

İbrahim Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak ile görüştü

19:24 02.10.2022
© DHAİbrahim Kalın
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© DHA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Yermak ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde Kalın ve Yermak arasında gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'daki durumun gidişatı ve son gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.
Görüşmeye dair paylaşılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde uluslararası hukuk çerçevesinde savaşın sonlandırılması için diyalog zeminin yeniden tesis edilmesi gerektiği ifade edildi. Rusya’nın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirdiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını Türkiye’nin reddettiği belirtildi.
Zor koşullara rağmen Türkiye’nin tarafları bir araraya getirme noktasındaki çabalarının kararlılıkla devam ettiğine işaret edildi. Savaşın sonlandırılması ve barışın tesis edilmesi hususunda Türkiye’nin samimi gayretlerine ve çok taraflı girişimlerine tüm uluslararası toplumun destek verilmesinin önemi altı çizildi.
Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının tüm dünyaya sevkiyatını sağlayan İstanbul Mutabakatı ve esir takasının gerçekleşmesinde Türkiye’nin oynadığı kilit rolün önemine vurgu yapıldı."
İbrahim Kalın , Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
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