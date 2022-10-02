https://sputniknews.com.tr/20221002/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-ile-gorustu-1061872355.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İstanbul'da bir araya geldi. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T19:06+0300
2022-10-02T19:06+0300
2022-10-02T19:10+0300
ibrahim kalın
jake sullivan
dünya
abd
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061872451_0:68:1201:743_1920x0_80_0_0_75e5a8eecee0767d3d30fa0bdaab05e8.jpg
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi.Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-ABD ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki iş birliği alanları, Ukrayna'daki durum, İsveç-Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri, Ege ve Akdeniz ile Güney Kafkasya'daki gelişmeler dahil bölgesel konular değerlendirildi.Stratejik Mekanizmanın hayata geçmesi ile birlikte ortak çıkarlar temelinde iş birliği alanlarının artması beklentisi dile getirildi.F-16 konusunda sürecin tamamlanmasının iki ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet edeceğine vurgu yapıldı.Türkiye'nin NATO'daki kilit rolüne vurgu yapılan görüşmede, müttefiklerin ortak güvenlik risklerine ve tüm terör tehditlerine karşı uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altı çizildi.Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceği vurgulanırken, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı ve agresif eylemlerinin kabul edilemez olduğu belirtildi.Küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Ukrayna'daki olayların uluslararası hukuk temelinde bir an önce sona ermesi için diplomatik çabalara ağırlık verilmesinin önemine işaret edildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061872451_60:0:1139:809_1920x0_80_0_0_a337d004d888b1575a9764e5c345897f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ibrahim kalın, jake sullivan, abd, f-16
ibrahim kalın, jake sullivan, abd, f-16
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
19:06 02.10.2022 (güncellendi: 19:10 02.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İstanbul'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi.
Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-ABD ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki iş birliği alanları, Ukrayna'daki durum, İsveç-Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri, Ege ve Akdeniz ile Güney Kafkasya'daki gelişmeler dahil bölgesel konular değerlendirildi.
Stratejik Mekanizmanın hayata geçmesi ile birlikte ortak çıkarlar temelinde iş birliği alanlarının artması beklentisi dile getirildi.
F-16 konusunda sürecin tamamlanmasının iki ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet edeceğine vurgu yapıldı.
Türkiye'nin NATO'daki kilit rolüne vurgu yapılan görüşmede, müttefiklerin ortak güvenlik risklerine ve tüm terör tehditlerine karşı uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altı çizildi.
Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceği vurgulanırken, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı ve agresif eylemlerinin kabul edilemez olduğu belirtildi.
Küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Ukrayna'daki olayların uluslararası hukuk temelinde bir an önce sona ermesi için diplomatik çabalara ağırlık verilmesinin önemine işaret edildi.