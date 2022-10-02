https://sputniknews.com.tr/20221002/hadrianopoliste-uzerinde-meyve-sepeti-ve-hayvan-figurleri-bulunan-mozaikler-bulundu-1061858214.html

Hadrianopolis'te üzerinde meyve sepeti ve hayvan figürleri olan mozaikler bulundu

Hadrianopolis'te üzerinde meyve sepeti ve hayvan figürleri olan mozaikler bulundu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianopolis Antik Kenti'nde devam eden... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T11:53+0300

2022-10-02T11:53+0300

2022-10-02T12:08+0300

mozaik

hadrianoupolis antik kent

yaşam

hayvan

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Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülen kazılar devam ediyor.'Kale içi' olarak adlandırılan bölgede arkeologlar tarafından tespit edilen odanın zemininde milattan sonra 4. ve 5. yüzyıla ait yeni mozaiklere rastlandı.Mozaiklerin üzerinde sülün, ördek, tavus kuşu ve tavuk gibi hayvan figürlerinin yanı sıra üzüm, nar ve armudun bulunduğu meyve sepeti ile amfora (geniş gövdeli antik dönemlere özgü bir çeşit çömlek) figürü yer alıyor.'Kazılar ilerledikçe yapının fonksiyonunu tespit edeceğiz'Mozaiklerde özellikle kuş figürlerinin çok dikkat çekici olduğunu ifade eden Çelikbaş, şunları kaydetti:HadrianopolisMilattan önce 1. yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8. yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanılan antik kent, ilçenin 3 kilometre batısında yer alıyor.Hadrianopolis Antik Kenti'nde, İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'un yer aldığı, at, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvanın tasvir edildiği kiliselerin tabanındaki mozaiklerle ünlenen ve bu nedenle 'Karadeniz'in Zeugması' şeklinde adlandırılan antik kentte, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi yapılar bulundu.Karabük Valiliği'nce ören yerine dönüştürülmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunulan antik kentten elde edilen bulgulardan taşınabilir olanlar, çevre illerdeki müzelere götürülüyor, taşınmazlar ise bulunduğu yerde korunuyor.Dört Nehir Kilisesi'nin 50 metre kadar güneyinde ilk defa geçen sene yapılan kazılarda bulunan, satır ve ok ucu gibi eserlere rastlanan kare planlı yapıda, son olarak 1600 yıllık kantar ağırlığı gün yüzüne çıkarıldı.Bulgular bölgenin geçmişine ışık tutarken, antik kenti ziyaret edenler kazı çalışmalarını yerinde görme fırsatı yakalıyor.Ziyaretçiler, antik döneme ait paraları, ölülere ait kişisel eşyaları ve 1800 yıllık adak levhası ile Roma askerine ait 1800 yıllık demir maskeyi de yakından inceleyebiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220906/hadrianaupoliste-saglik-tanrisi-asklepiosun-adinin-yazili-oldugu-yazit-bulundu-1060856711.html

hadrianoupolis antik kent

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