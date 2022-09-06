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Hadrianaupolis'te sağlık tanrısı Asklepios'un adının yazılı olduğu yazıt bulundu
Hadrianaupolis'te sağlık tanrısı Asklepios'un adının yazılı olduğu yazıt bulundu
M.Ö. 1. yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti’nde... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
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karabük, фото, antik kent
karabük, фото, antik kent

Hadrianaupolis'te sağlık tanrısı Asklepios'un adının yazılı olduğu yazıt bulundu

12:05 06.09.2022 (güncellendi: 12:06 06.09.2022)
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M.Ö. 1. yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti’nde yapılan çalışmalarda Asklepios Kült’ünün izine rastlandı.
© İHA‘Karadeniz’in Zeugması’ olarak adlandırılan Hadrianopolis Antik Kenti’nde antik dönemde ‘Sağlık Tanrısı’ olarak adlandırılan Asklepios’un izine rastlanması, bölgede antik döneme ait bir hastane olduğu tespit edildi.
Hadrianaupolis'te sağlık tanrısı Asklepios'un adının yazılı olduğu yazıt bulundu - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
‘Karadeniz’in Zeugması’ olarak adlandırılan Hadrianopolis Antik Kenti’nde antik dönemde ‘Sağlık Tanrısı’ olarak adlandırılan Asklepios’un izine rastlanması, bölgede antik döneme ait bir hastane olduğu tespit edildi.
© İHAKazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022 yılı içerisindeki kazı çalışmalarında yer alan çalışmalara kare planlı olarak adlandırdıkları yapının hemen yakınında başladıklarını belirtti.
Hadrianaupolis'te sağlık tanrısı Asklepios'un adının yazılı olduğu yazıt bulundu - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022 yılı içerisindeki kazı çalışmalarında yer alan çalışmalara kare planlı olarak adlandırdıkları yapının hemen yakınında başladıklarını belirtti.
© İHAYapmış oldukları kazı çalışmalarında buranın iç kalenin birimleri olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Çelikbaş, "Kazı ilerledikçe yazıtlı bir blok taşı üzerinde devşirme bir malzeme olarak kullanıldığını gördük. Daha sonrasın da bu taşın değişik noktalardan açılmasını sağladık ve üzerinde 3 satır bir yazıt ortaya çıktı. Yazıt Hadrianopolis ve Karadeniz arkeolojisi açısından çok önemli. Çünkü yazıtın üzerinde şöyle bir yazı var. ’Ailios Deiotaros, kurtarıcı Asklepios’a bunu sundu’ diyor. Burada Askleopios’un varlığını daha öncesinde biraz tahmin ediyorduk ama bu yazıtın burada çıkmasıyla Hadrianopolis’te Asklepios Kültü’nün var olduğunu net bir şekilde tespit etmiş olduk" ifadelerini kullandı.
Hadrianaupolis'te sağlık tanrısı Asklepios'un adının yazılı olduğu yazıt bulundu - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Yapmış oldukları kazı çalışmalarında buranın iç kalenin birimleri olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Çelikbaş, "Kazı ilerledikçe yazıtlı bir blok taşı üzerinde devşirme bir malzeme olarak kullanıldığını gördük. Daha sonrasın da bu taşın değişik noktalardan açılmasını sağladık ve üzerinde 3 satır bir yazıt ortaya çıktı. Yazıt Hadrianopolis ve Karadeniz arkeolojisi açısından çok önemli. Çünkü yazıtın üzerinde şöyle bir yazı var. ’Ailios Deiotaros, kurtarıcı Asklepios’a bunu sundu’ diyor. Burada Askleopios’un varlığını daha öncesinde biraz tahmin ediyorduk ama bu yazıtın burada çıkmasıyla Hadrianopolis’te Asklepios Kültü’nün var olduğunu net bir şekilde tespit etmiş olduk" ifadelerini kullandı.
© İHAAsklepios’in Hadrianopolis ve Karadeniz arkeolojisi için öneminden bahseden Çelikbaş, "Asklepios antik dönemde sağlık tanrısıdır. Bu kültün olduğu yerlerde genelde şifahaneler yani antik dönemin hastaneleri bulunur. Bunun en güzel örneklerinden biri de Bergama’da yer alır. Bu Karadeniz’de Asklepios Kültü’nün ilk defa tespit edildiğini söyleyebiliriz. Hadrianopolis’in kendi basmış olduğu sikkelerde tanrı Asklepios figürlerini görmüştük. Fakat sikkelerdeki bu genellikle figürler bir yerlerdeki kültün varlığını ifade etmez. Ayrıca bir adak sütunun üzerinde Patera yılanlarını görmüştük. Bununda bir Asklepios ile bağlantılı olacağını düşünmüştük, fakat yazıtın ortaya çıkması Asklepios Kült’ünün olduğunu net bir şekilde ortaya koydu" diye konuştu.
Hadrianaupolis'te sağlık tanrısı Asklepios'un adının yazılı olduğu yazıt bulundu - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Asklepios’in Hadrianopolis ve Karadeniz arkeolojisi için öneminden bahseden Çelikbaş, "Asklepios antik dönemde sağlık tanrısıdır. Bu kültün olduğu yerlerde genelde şifahaneler yani antik dönemin hastaneleri bulunur. Bunun en güzel örneklerinden biri de Bergama’da yer alır. Bu Karadeniz’de Asklepios Kültü’nün ilk defa tespit edildiğini söyleyebiliriz. Hadrianopolis’in kendi basmış olduğu sikkelerde tanrı Asklepios figürlerini görmüştük. Fakat sikkelerdeki bu genellikle figürler bir yerlerdeki kültün varlığını ifade etmez. Ayrıca bir adak sütunun üzerinde Patera yılanlarını görmüştük. Bununda bir Asklepios ile bağlantılı olacağını düşünmüştük, fakat yazıtın ortaya çıkması Asklepios Kült’ünün olduğunu net bir şekilde ortaya koydu" diye konuştu.
© İHAYazıtın neden Hadrianopolis Antik Kenti’nde ortaya çıktığını anlatan Çelikbaş, şunları kaydetti: "Bunun en güçlü argümanı ise Hadrianopolis sınırları içerisinde yer alan Akkaya Termal Su kaynağıdır. Genellikle Askleopios kültleri böyle sıcak su etrafında olur. Hadrianopolis’te termal su kaynağının olması Asklepios Kült’ünün burada olmasındaki en büyük neden olarak karşımıza çıkmaktadır."
Hadrianaupolis'te sağlık tanrısı Asklepios'un adının yazılı olduğu yazıt bulundu - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Yazıtın neden Hadrianopolis Antik Kenti’nde ortaya çıktığını anlatan Çelikbaş, şunları kaydetti: "Bunun en güçlü argümanı ise Hadrianopolis sınırları içerisinde yer alan Akkaya Termal Su kaynağıdır. Genellikle Askleopios kültleri böyle sıcak su etrafında olur. Hadrianopolis’te termal su kaynağının olması Asklepios Kült’ünün burada olmasındaki en büyük neden olarak karşımıza çıkmaktadır."
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