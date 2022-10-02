https://sputniknews.com.tr/20221002/ermenistan-ve-azerbaycan-arasinda-kritik-gorusme-disisleri-bakanlari-cenevrede-bir-araya-geldi--1061878659.html

Ermenistan ve Azerbaycan arasında kritik görüşme: Dışişleri bakanları Cenevre'de bir araya geldi

Ermenistan ve Azerbaycan arasında kritik görüşme: Dışişleri bakanları Cenevre'de bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasında barış anlaşmasının şartlarını görüşmek üzere... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T23:14+0300

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ararat mirzoyan

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki görüşmenin Cenevre’de başladığı bilgisi verildi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 30 Eylül’de Ermenistan Devlet Televizonu’na verdiği röportajda, iki ülke arasında dışişleri bakanı seviyesinde görüşmelerin 2 Ekim’de gerçekleşeceğini duyurmuştu.Paşinyan, görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması taslağının hazırlanacağını öne sürmüştü.Azerbaycan hükümeti görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapmamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220928/azerbaycan-ve-ermenistandan-karsilikli-ateskes-ihlali-suclamasi-1061732009.html

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azerbaycan, ermenistan, cenevre, görüşme, ceyhun bayramov, ararat mirzoyan