https://sputniknews.com.tr/20221002/ermenistan-ve-azerbaycan-arasinda-kritik-gorusme-disisleri-bakanlari-cenevrede-bir-araya-geldi--1061878659.html
Ermenistan ve Azerbaycan arasında kritik görüşme: Dışişleri bakanları Cenevre'de bir araya geldi
Ermenistan ve Azerbaycan arasında kritik görüşme: Dışişleri bakanları Cenevre'de bir araya geldi
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasında barış anlaşmasının şartlarını görüşmek üzere... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T23:14+0300
2022-10-02T23:14+0300
2022-10-02T23:14+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
cenevre
görüşme
ceyhun bayramov
ararat mirzoyan
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki görüşmenin Cenevre’de başladığı bilgisi verildi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 30 Eylül’de Ermenistan Devlet Televizonu’na verdiği röportajda, iki ülke arasında dışişleri bakanı seviyesinde görüşmelerin 2 Ekim’de gerçekleşeceğini duyurmuştu.Paşinyan, görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması taslağının hazırlanacağını öne sürmüştü.Azerbaycan hükümeti görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapmamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220928/azerbaycan-ve-ermenistandan-karsilikli-ateskes-ihlali-suclamasi-1061732009.html
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azerbaycan, ermenistan, cenevre, görüşme, ceyhun bayramov, ararat mirzoyan
azerbaycan, ermenistan, cenevre, görüşme, ceyhun bayramov, ararat mirzoyan
Ermenistan ve Azerbaycan arasında kritik görüşme: Dışişleri bakanları Cenevre'de bir araya geldi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasında barış anlaşmasının şartlarını görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki görüşmenin Cenevre’de başladığı bilgisi verildi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 30 Eylül’de Ermenistan Devlet Televizonu’na verdiği röportajda, iki ülke arasında dışişleri bakanı seviyesinde görüşmelerin 2 Ekim’de gerçekleşeceğini duyurmuştu.
Paşinyan, görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması taslağının hazırlanacağını öne sürmüştü.
Azerbaycan hükümeti görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapmamıştı.