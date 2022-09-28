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https://sputniknews.com.tr/20220928/azerbaycan-ve-ermenistandan-karsilikli-ateskes-ihlali-suclamasi-1061732009.html
Azerbaycan ve Ermenistan’dan karşılıklı ‘ateşkes ihlali’ suçlaması
Azerbaycan ve Ermenistan’dan karşılıklı ‘ateşkes ihlali’ suçlaması
Azerbaycan ve Ermenistan, sınırda çıkan silahlı çatışmadan birbirini suçladı. Bakü, çatışmada bir askerin yaralandığını belirtti. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T20:18+0300
2022-09-28T20:18+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
ateşkes
ateşkes ihlali
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Ermenistan ordu birlikleri, 28 Eylül saat 18.00 (TSİ 17.00) sularında, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilçesinin Alagöller köyündeki mevzilerine farklı kalibreli silahlardan ateş açtı. Açılan ateş sonucu Azerbaycan ordusunun askeri Nicat İskenderov yaralandı. Söz konusu bölgede yerleşen Azerbaycan ordu birlikleri uygun misilleme tedbirler aldı. Olayın tüm sorumluluğu, durumu kasten kötüleştirmeye çalışan Ermenistan’ın askeri ve siyasi yönetimine ait” ifadesine yer verildi.Ermenistan Savunma Bakanlığı da karşı tarafı sınırda hava toplu saldırı düzenlemekle suçladı.Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “28 Eylül saat 18.00’den (TSİ 17.00) itibaren Azerbaycan ordu birlikleri büyük kalibreli havan toplarından Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğusunda yer alan askeri mevzilere ateş açtı” dendi.Ermenistan ordusunun misillemede bulunduğu ifade edildi.
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azerbaycan, ermenistan, ateşkes, ateşkes ihlali
azerbaycan, ermenistan, ateşkes, ateşkes ihlali

Azerbaycan ve Ermenistan’dan karşılıklı ‘ateşkes ihlali’ suçlaması

20:18 28.09.2022
© SputnikAzerbaycan Ermenistan
Azerbaycan Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© Sputnik
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Azerbaycan ve Ermenistan, sınırda çıkan silahlı çatışmadan birbirini suçladı. Bakü, çatışmada bir askerin yaralandığını belirtti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Ermenistan ordu birlikleri, 28 Eylül saat 18.00 (TSİ 17.00) sularında, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilçesinin Alagöller köyündeki mevzilerine farklı kalibreli silahlardan ateş açtı. Açılan ateş sonucu Azerbaycan ordusunun askeri Nicat İskenderov yaralandı. Söz konusu bölgede yerleşen Azerbaycan ordu birlikleri uygun misilleme tedbirler aldı. Olayın tüm sorumluluğu, durumu kasten kötüleştirmeye çalışan Ermenistan’ın askeri ve siyasi yönetimine ait” ifadesine yer verildi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı da karşı tarafı sınırda hava toplu saldırı düzenlemekle suçladı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “28 Eylül saat 18.00’den (TSİ 17.00) itibaren Azerbaycan ordu birlikleri büyük kalibreli havan toplarından Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğusunda yer alan askeri mevzilere ateş açtı” dendi.
Ermenistan ordusunun misillemede bulunduğu ifade edildi.
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