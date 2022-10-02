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https://sputniknews.com.tr/20221002/bruce-willis-dijital-ikizinin-kullanilmasina-izin-verdigi-haberlerini-yalanladi-1061854077.html
Bruce Willis 'dijital ikizinin kullanılmasına izin verdiği' haberlerini yalanladı
Bruce Willis 'dijital ikizinin kullanılmasına izin verdiği' haberlerini yalanladı
Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakma kararı alan Bruce Willis, ‘dijital ikizinin’ projelerde yer alacağına dair çıkan haberleri reddetti. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T09:55+0300
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bruce willis
yaşam
deepfake
yalan haber
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Oyuncu Bruce Willis’in bir temsilcisi, aktörün Deepcake şirketiyle herhangi bir ortaklığı ya da anlaşması olmadığını söyledi.T24'ün aktardığına göre, yaşadığı afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan oyuncu Bruce Willis’in dijital ikizinin kendisi yerine devam etmesi için deep fake şirketi Deepcake ile anlaştığı iddia edilmişti. Deepcake’in bir temsilcisi, böyle bir anlaşma olduğunu iddia etmişti.Willis’in dijital ikizi daha önce bir projede yer almıştı. 2021’de Rusya merkezli operatör ve internet servis sağlayıcısı Megafon, reklam filminde Bruce Willis'in yüzünün bilgisayar ortamında üretilmiş haline yer vermişti.'Deepfake’lerde yapay zeka ve makina öğrenme teknolojisi kullanılarak eldeki yüzlerden gerçekçi videolar üretilebiliyor.Willis, mart ayında teşhis edilen afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak durumunda kalmıştı. Afazi hastalığı kişinin konuşma kabiliyetini etkiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/hastaligi-sebebiyle-emekli-olmustu-bruce-willis-kariyerini-dijital-ikiziyle-surdurecek-1061790131.html
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bruce willis, deepfake, yalan haber
bruce willis, deepfake, yalan haber

Bruce Willis 'dijital ikizinin kullanılmasına izin verdiği' haberlerini yalanladı

09:55 02.10.2022 (güncellendi: 10:00 02.10.2022)
© AFP 2022Bruce Willis
Bruce Willis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022
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Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakma kararı alan Bruce Willis, ‘dijital ikizinin’ projelerde yer alacağına dair çıkan haberleri reddetti.
Oyuncu Bruce Willis’in bir temsilcisi, aktörün Deepcake şirketiyle herhangi bir ortaklığı ya da anlaşması olmadığını söyledi.
T24'ün aktardığına göre, yaşadığı afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan oyuncu Bruce Willis’in dijital ikizinin kendisi yerine devam etmesi için deep fake şirketi Deepcake ile anlaştığı iddia edilmişti. Deepcake’in bir temsilcisi, böyle bir anlaşma olduğunu iddia etmişti.
Willis’in dijital ikizi daha önce bir projede yer almıştı. 2021’de Rusya merkezli operatör ve internet servis sağlayıcısı Megafon, reklam filminde Bruce Willis'in yüzünün bilgisayar ortamında üretilmiş haline yer vermişti.
'Deepfake’lerde yapay zeka ve makina öğrenme teknolojisi kullanılarak eldeki yüzlerden gerçekçi videolar üretilebiliyor.
Willis, mart ayında teşhis edilen afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak durumunda kalmıştı. Afazi hastalığı kişinin konuşma kabiliyetini etkiliyor.
Bruce Willis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
YAŞAM
Hastalığı sebebiyle emekli olmuştu: Bruce Willis kariyerini dijital ikiziyle sürdürecek
30 Eylül, 12:25
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