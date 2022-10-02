https://sputniknews.com.tr/20221002/bruce-willis-dijital-ikizinin-kullanilmasina-izin-verdigi-haberlerini-yalanladi-1061854077.html

Bruce Willis 'dijital ikizinin kullanılmasına izin verdiği' haberlerini yalanladı

Bruce Willis 'dijital ikizinin kullanılmasına izin verdiği' haberlerini yalanladı

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakma kararı alan Bruce Willis, ‘dijital ikizinin’ projelerde yer alacağına dair çıkan haberleri reddetti. 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T09:55+0300

2022-10-02T09:55+0300

2022-10-02T10:00+0300

bruce willis

yaşam

deepfake

yalan haber

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055183604_61:0:1060:562_1920x0_80_0_0_e77610583c78dea29314d46f776aa609.jpg

Oyuncu Bruce Willis’in bir temsilcisi, aktörün Deepcake şirketiyle herhangi bir ortaklığı ya da anlaşması olmadığını söyledi.T24'ün aktardığına göre, yaşadığı afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan oyuncu Bruce Willis’in dijital ikizinin kendisi yerine devam etmesi için deep fake şirketi Deepcake ile anlaştığı iddia edilmişti. Deepcake’in bir temsilcisi, böyle bir anlaşma olduğunu iddia etmişti.Willis’in dijital ikizi daha önce bir projede yer almıştı. 2021’de Rusya merkezli operatör ve internet servis sağlayıcısı Megafon, reklam filminde Bruce Willis'in yüzünün bilgisayar ortamında üretilmiş haline yer vermişti.'Deepfake’lerde yapay zeka ve makina öğrenme teknolojisi kullanılarak eldeki yüzlerden gerçekçi videolar üretilebiliyor.Willis, mart ayında teşhis edilen afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak durumunda kalmıştı. Afazi hastalığı kişinin konuşma kabiliyetini etkiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220930/hastaligi-sebebiyle-emekli-olmustu-bruce-willis-kariyerini-dijital-ikiziyle-surdurecek-1061790131.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bruce willis, deepfake, yalan haber