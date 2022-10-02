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https://sputniknews.com.tr/20221002/apple-iphone-6yi-vintage-urunler-listesine-aldi-1061857032.html
Apple, iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı
Apple, iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı
Apple iPhone 6'yı ‘vintage’ ürünler listesine ekledi. Buna göre iPhone 6 artık resmi Apple desteği almayacak. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T11:25+0300
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apple
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Teknoloji devi Apple, iPhone 6’nın artık ‘eski’ bir ürün olduğunu resmen onayladı. Apple'ın tanımına göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) sayılıyor.Bununla birlikte şirket, 7 yıla kadar eski ürünleri için hala parça ve onarım hizmetleri sunuyor. Ancak, ilginç bir şekilde, daha büyük iPhone 6 Plus, iPhone 6'dan önce zaten eski bir ürün olarak kabul ediliyordu. Bunun nedeni, Apple'ın iPhone 6 Plus'ın üretimini tamamen durdurduktan sonra bazı bölgelerde 4.7 inç ekrana sahip iPhone 6'yı daha uzun süre satmaya devam etmesiydi.Hem iPhone 6 hem de iPhone 6 Plus, Eylül 2014'te iOS 8 ile tanıtıldı. 2019'da cihazların kullanımı için sonraki bir sürümünü gerektiren iOS 13'ün piyasaya sürülmesiyle kullanımdan kaldırıldı.Buna rağmen Apple, yalnızca iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ı değil, aynı zamanda iPhone 5'leri de içeren iOS 12 çalıştıran cihazlar için güvenlik yamaları sağlamaya devam ediyor.Diğer taraftan iPhone 6, Retina HD ekran, tek bir 8 megapiksel arka kamera ve 1 GB RAM'e sahip 64 bit A8 çip ile donatıldı. iPhone 6 Plus da benzer bir donanıma sahip ancak Full HD ekrana ve optik stabilizasyona sahip arka kameraya da içeriyor. İki model de aynı zamanda NFC ve Apple Pay'e sahip ilk iPhone'lardı.Bu yılın başlarında Apple, eski ürünler listesine Touch Bar özellikli birinci nesil MacBook Pro'yu da ekledi.Hangi iPhone'lar var?Dünya çapında eski kabul edilen iPhoneler
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apple, iphone, macbook
apple, iphone, macbook

Apple, iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı

11:25 02.10.2022 (güncellendi: 11:30 02.10.2022)
© AFP 2022Apple, iPhone 6
Apple, iPhone 6 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022
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Apple iPhone 6'yı ‘vintage’ ürünler listesine ekledi. Buna göre iPhone 6 artık resmi Apple desteği almayacak.
Teknoloji devi Apple, iPhone 6’nın artık ‘eski’ bir ürün olduğunu resmen onayladı. Apple'ın tanımına göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) sayılıyor.
Bununla birlikte şirket, 7 yıla kadar eski ürünleri için hala parça ve onarım hizmetleri sunuyor. Ancak, ilginç bir şekilde, daha büyük iPhone 6 Plus, iPhone 6'dan önce zaten eski bir ürün olarak kabul ediliyordu. Bunun nedeni, Apple'ın iPhone 6 Plus'ın üretimini tamamen durdurduktan sonra bazı bölgelerde 4.7 inç ekrana sahip iPhone 6'yı daha uzun süre satmaya devam etmesiydi.
Hem iPhone 6 hem de iPhone 6 Plus, Eylül 2014'te iOS 8 ile tanıtıldı. 2019'da cihazların kullanımı için sonraki bir sürümünü gerektiren iOS 13'ün piyasaya sürülmesiyle kullanımdan kaldırıldı.
Buna rağmen Apple, yalnızca iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ı değil, aynı zamanda iPhone 5'leri de içeren iOS 12 çalıştıran cihazlar için güvenlik yamaları sağlamaya devam ediyor.
Diğer taraftan iPhone 6, Retina HD ekran, tek bir 8 megapiksel arka kamera ve 1 GB RAM'e sahip 64 bit A8 çip ile donatıldı. iPhone 6 Plus da benzer bir donanıma sahip ancak Full HD ekrana ve optik stabilizasyona sahip arka kameraya da içeriyor. İki model de aynı zamanda NFC ve Apple Pay'e sahip ilk iPhone'lardı.
Bu yılın başlarında Apple, eski ürünler listesine Touch Bar özellikli birinci nesil MacBook Pro'yu da ekledi.

Hangi iPhone'lar var?

iPhone 4 (8GB)
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 5S
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s (32GB)
iPhone 6s Plus (32GB)

Dünya çapında eski kabul edilen iPhoneler

iPhone
iPhone 3G (China mainland) 8GB
iPhone 3G 8GB, 16GB
iPhone 3GS (China mainland) 16GB, 32GB
iPhone 3GS (8GB)
iPhone 3GS 16GB, 32GB
iPhone 4 CDMA
iPhone 4 CDMA (8GB)
iPhone 4 16GB, 32GB
iPhone 4 GSM (8GB), Black
iPhone 4S
iPhone 4S (8GB)
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