https://sputniknews.com.tr/20221002/apple-iphone-6yi-vintage-urunler-listesine-aldi-1061857032.html
Apple, iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı
Apple, iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı
Apple iPhone 6'yı ‘vintage’ ürünler listesine ekledi. Buna göre iPhone 6 artık resmi Apple desteği almayacak. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T11:25+0300
2022-10-02T11:25+0300
2022-10-02T11:30+0300
apple
yaşam
iphone
macbook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061856887_0:140:1024:716_1920x0_80_0_0_02216c7994b6d613f0c372beb9b3736c.jpg
Teknoloji devi Apple, iPhone 6’nın artık ‘eski’ bir ürün olduğunu resmen onayladı. Apple'ın tanımına göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) sayılıyor.Bununla birlikte şirket, 7 yıla kadar eski ürünleri için hala parça ve onarım hizmetleri sunuyor. Ancak, ilginç bir şekilde, daha büyük iPhone 6 Plus, iPhone 6'dan önce zaten eski bir ürün olarak kabul ediliyordu. Bunun nedeni, Apple'ın iPhone 6 Plus'ın üretimini tamamen durdurduktan sonra bazı bölgelerde 4.7 inç ekrana sahip iPhone 6'yı daha uzun süre satmaya devam etmesiydi.Hem iPhone 6 hem de iPhone 6 Plus, Eylül 2014'te iOS 8 ile tanıtıldı. 2019'da cihazların kullanımı için sonraki bir sürümünü gerektiren iOS 13'ün piyasaya sürülmesiyle kullanımdan kaldırıldı.Buna rağmen Apple, yalnızca iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ı değil, aynı zamanda iPhone 5'leri de içeren iOS 12 çalıştıran cihazlar için güvenlik yamaları sağlamaya devam ediyor.Diğer taraftan iPhone 6, Retina HD ekran, tek bir 8 megapiksel arka kamera ve 1 GB RAM'e sahip 64 bit A8 çip ile donatıldı. iPhone 6 Plus da benzer bir donanıma sahip ancak Full HD ekrana ve optik stabilizasyona sahip arka kameraya da içeriyor. İki model de aynı zamanda NFC ve Apple Pay'e sahip ilk iPhone'lardı.Bu yılın başlarında Apple, eski ürünler listesine Touch Bar özellikli birinci nesil MacBook Pro'yu da ekledi.Hangi iPhone'lar var?Dünya çapında eski kabul edilen iPhoneler
https://sputniknews.com.tr/20220923/iphone-14-serisi-turkiyede-satisa-cikti--1061549029.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061856887_69:0:1024:716_1920x0_80_0_0_2b4420aa1d601fb696f71528cbcd7319.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
apple, iphone, macbook
Apple, iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı
11:25 02.10.2022 (güncellendi: 11:30 02.10.2022) Abone ol
Apple iPhone 6'yı ‘vintage’ ürünler listesine ekledi. Buna göre iPhone 6 artık resmi Apple desteği almayacak.
Teknoloji devi Apple, iPhone 6’nın artık ‘eski’ bir ürün olduğunu resmen onayladı. Apple'ın tanımına göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) sayılıyor.
Bununla birlikte şirket, 7 yıla kadar eski ürünleri için hala parça ve onarım hizmetleri sunuyor. Ancak, ilginç bir şekilde, daha büyük iPhone 6 Plus, iPhone 6'dan önce zaten eski bir ürün olarak kabul ediliyordu. Bunun nedeni, Apple'ın iPhone 6 Plus'ın üretimini tamamen durdurduktan sonra bazı bölgelerde 4.7 inç ekrana sahip iPhone 6'yı daha uzun süre satmaya devam etmesiydi.
Hem iPhone 6 hem de iPhone 6 Plus, Eylül 2014'te iOS 8 ile tanıtıldı. 2019'da cihazların kullanımı için sonraki bir sürümünü gerektiren iOS 13'ün piyasaya sürülmesiyle kullanımdan kaldırıldı.
Buna rağmen Apple, yalnızca iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ı değil, aynı zamanda iPhone 5'leri de içeren iOS 12 çalıştıran cihazlar için güvenlik yamaları sağlamaya devam ediyor.
Diğer taraftan iPhone 6, Retina HD ekran, tek bir 8 megapiksel arka kamera ve 1 GB RAM'e sahip 64 bit A8 çip ile donatıldı. iPhone 6 Plus da benzer bir donanıma sahip ancak Full HD ekrana ve optik stabilizasyona sahip arka kameraya da içeriyor. İki model de aynı zamanda NFC ve Apple Pay'e sahip ilk iPhone'lardı.
Bu yılın başlarında Apple, eski ürünler listesine Touch Bar özellikli birinci nesil MacBook Pro'yu da ekledi.
Hangi iPhone'lar var?
Dünya çapında eski kabul edilen iPhoneler
iPhone 3G (China mainland) 8GB
iPhone 3GS (China mainland) 16GB, 32GB
iPhone 4 GSM (8GB), Black