https://sputniknews.com.tr/20221002/apple-iphone-6yi-vintage-urunler-listesine-aldi-1061857032.html

Apple, iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı

Apple, iPhone 6'yı vintage ürünler listesine aldı

Apple iPhone 6'yı ‘vintage’ ürünler listesine ekledi. Buna göre iPhone 6 artık resmi Apple desteği almayacak. 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T11:25+0300

2022-10-02T11:25+0300

2022-10-02T11:30+0300

apple

yaşam

iphone

macbook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061856887_0:140:1024:716_1920x0_80_0_0_02216c7994b6d613f0c372beb9b3736c.jpg

Teknoloji devi Apple, iPhone 6’nın artık ‘eski’ bir ürün olduğunu resmen onayladı. Apple'ın tanımına göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) sayılıyor.Bununla birlikte şirket, 7 yıla kadar eski ürünleri için hala parça ve onarım hizmetleri sunuyor. Ancak, ilginç bir şekilde, daha büyük iPhone 6 Plus, iPhone 6'dan önce zaten eski bir ürün olarak kabul ediliyordu. Bunun nedeni, Apple'ın iPhone 6 Plus'ın üretimini tamamen durdurduktan sonra bazı bölgelerde 4.7 inç ekrana sahip iPhone 6'yı daha uzun süre satmaya devam etmesiydi.Hem iPhone 6 hem de iPhone 6 Plus, Eylül 2014'te iOS 8 ile tanıtıldı. 2019'da cihazların kullanımı için sonraki bir sürümünü gerektiren iOS 13'ün piyasaya sürülmesiyle kullanımdan kaldırıldı.Buna rağmen Apple, yalnızca iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ı değil, aynı zamanda iPhone 5'leri de içeren iOS 12 çalıştıran cihazlar için güvenlik yamaları sağlamaya devam ediyor.Diğer taraftan iPhone 6, Retina HD ekran, tek bir 8 megapiksel arka kamera ve 1 GB RAM'e sahip 64 bit A8 çip ile donatıldı. iPhone 6 Plus da benzer bir donanıma sahip ancak Full HD ekrana ve optik stabilizasyona sahip arka kameraya da içeriyor. İki model de aynı zamanda NFC ve Apple Pay'e sahip ilk iPhone'lardı.Bu yılın başlarında Apple, eski ürünler listesine Touch Bar özellikli birinci nesil MacBook Pro'yu da ekledi.Hangi iPhone'lar var?Dünya çapında eski kabul edilen iPhoneler

https://sputniknews.com.tr/20220923/iphone-14-serisi-turkiyede-satisa-cikti--1061549029.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

apple, iphone, macbook