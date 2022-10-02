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https://sputniknews.com.tr/20221002/aksehir-golu-tamamen-kurudu-buyukbas-hayvanlara-mera-oldu-1061867761.html
Akşehir Gölü tamamen kurudu, büyükbaş hayvanlara 'mera' oldu
Akşehir Gölü tamamen kurudu, büyükbaş hayvanlara 'mera' oldu
Kuraklık nedeniyle bozkırı andıran Akşehir Gölü'nde bazı besiciler, 4 ay kadar önce 1,5 metre derinliğinde suyun bulunduğu yerde şimdi hayvanlarını otlatıyor. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T16:24+0300
2022-10-02T16:26+0300
akşehir
göl
kuraklık
yaşam
büyükbaş
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Afyonkarahisar-Konya sınırları içinde yer alan ve kurumuş görüntüsüyle dikkati çeken Akşehir Gölü, büyükbaş hayvanların otlatıldığı yer haline geldi.Akşehir Gölü'nde son yıllarda kuraklığın etkisiyle su varlığı azaldı. Bozkırı andıran görüntüsüyle gündeme gelen göl alanında son aylarda, büyükbaş hayvanlar otlatılıyor.İlçenin Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Sakallı, içinde kendi hayvanlarının da olduğu 170 büyükbaşı kuruyan göl yatağında otlatıyor.'Baharda 1.5 metreye kadar suyla doluydu'Sakallı, gölün kuruyan görüntüsünün kendilerini üzdüğünü söyledi.Akşehir Gölü'nün sularının çekilmesine alıştığını anlatan Sakallı, "Göl alanında 4-5 ay öncesine kadar su vardı. Baharda 1.5 metreye kadar suyla doluydu. Burada ot durumu güzel, hayvanlarımız doyuyor. Sabahtan akşama kadar yayılıyor. Burada balıkçılıkla ve kamış üretimiyle geçimini sağlayan çevre köylerden insanlar vardı. Onlar ekmek yiyordu, su çekilince burası meraya dönüyor. Göl, bu sefer de hayvanlarımızı doyuruyor" ifadesini kullandı.'Baharda iyi su vardı, umutlanmıştık'Sakallı, çevrede derin su kuyularından tarımsal faaliyetlerin yapılmasının ve yağış azlığının gölü kuruttuğunu belirterek, "Bu kış kar ve yağmur iyiydi. Baharda iyi su vardı, umutlanmıştık ancak 4-5 aydır yağmur da yağmayınca bu hale geldi. İnşallah yağışlar düşer de göl eski haline kavuşur" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/van-golunun-su-seviyesi-dustu-balikci-tekneleri-karaya-oturdu-1060568329.html
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akşehir, göl, kuraklık, büyükbaş
akşehir, göl, kuraklık, büyükbaş

Akşehir Gölü tamamen kurudu, büyükbaş hayvanlara 'mera' oldu

16:24 02.10.2022 (güncellendi: 16:26 02.10.2022)
© AAKuruyan Akşehir Gölü
Kuruyan Akşehir Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© AA
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Kuraklık nedeniyle bozkırı andıran Akşehir Gölü'nde bazı besiciler, 4 ay kadar önce 1,5 metre derinliğinde suyun bulunduğu yerde şimdi hayvanlarını otlatıyor.
Afyonkarahisar-Konya sınırları içinde yer alan ve kurumuş görüntüsüyle dikkati çeken Akşehir Gölü, büyükbaş hayvanların otlatıldığı yer haline geldi.
Akşehir Gölü'nde son yıllarda kuraklığın etkisiyle su varlığı azaldı. Bozkırı andıran görüntüsüyle gündeme gelen göl alanında son aylarda, büyükbaş hayvanlar otlatılıyor.
İlçenin Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Sakallı, içinde kendi hayvanlarının da olduğu 170 büyükbaşı kuruyan göl yatağında otlatıyor.

'Baharda 1.5 metreye kadar suyla doluydu'

Sakallı, gölün kuruyan görüntüsünün kendilerini üzdüğünü söyledi.
Akşehir Gölü'nün sularının çekilmesine alıştığını anlatan Sakallı, "Göl alanında 4-5 ay öncesine kadar su vardı. Baharda 1.5 metreye kadar suyla doluydu. Burada ot durumu güzel, hayvanlarımız doyuyor. Sabahtan akşama kadar yayılıyor. Burada balıkçılıkla ve kamış üretimiyle geçimini sağlayan çevre köylerden insanlar vardı. Onlar ekmek yiyordu, su çekilince burası meraya dönüyor. Göl, bu sefer de hayvanlarımızı doyuruyor" ifadesini kullandı.

'Baharda iyi su vardı, umutlanmıştık'

Sakallı, çevrede derin su kuyularından tarımsal faaliyetlerin yapılmasının ve yağış azlığının gölü kuruttuğunu belirterek, "Bu kış kar ve yağmur iyiydi. Baharda iyi su vardı, umutlanmıştık ancak 4-5 aydır yağmur da yağmayınca bu hale geldi. İnşallah yağışlar düşer de göl eski haline kavuşur" dedi.
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