https://sputniknews.com.tr/20220830/van-golunun-su-seviyesi-dustu-balikci-tekneleri-karaya-oturdu-1060568329.html

Van Gölü'nün su seviyesi düştü, balıkçı tekneleri karaya oturdu

Van Gölü'nün su seviyesi düştü, balıkçı tekneleri karaya oturdu

Van Gölü'nün su seviyesi düşünce Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi'ndeki barınakta balıkçı tekneleri karaya oturdu. Göle açılamayan balıkçılar, teknelerinin... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T14:03+0300

2022-08-30T14:03+0300

2022-08-30T14:03+0300

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van

van gölü

su seviyesi

kuraklık

küresel ısınma

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Van'da son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma nedeniyle Van Gölü'ndeki su seviyesi düşerken, buna bağlı olarak bazı barınaklarda balıkçı tekneleri karaya oturdu. Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi'nde barınakta bulunan 10'a yakın balıkçı teknesi göle açılamadı. Balıkçılar, karaya oturan teknelerinin önündeki kum ve taşları küreklerle temizlemeye çalıştı.YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün çekilmesinin son yıllarda gündemde olduğunu söyledi. Çekilmenin bariz görüldüğünü anlatan Akkuş, kimi yerlerde 2-3 kilometrelik kıyı çizgisinin değiştiğine şahitlik ettiklerini belirtti. Akkuş, "Bugün Van Gölü'nde, 100'ün üzerinde balıkçı teknesi var ve bölgede binlerce kişi inci kefali avcılığından geçimini sağlıyor. Balıkçılıkta en önemli noktalardan birisi, balıkçı barınaklarının işlev görür halde olması lazım. Hemen kıyıdaki balıkçı barınakları, gölün çekilmesiyle birlikte adeta işlevsiz konuma geliyor. Özellikle Adır Adası'nın hemen karşısındaki balıkçı limanı, gölün çekilmesiyle birlikte karaya çıktı. Dolayısıyla en büyük sorun balıkçı limanlarında yaşanıyor" dedi.'Balıkçılık bizim ekmek kapımız'30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çıkla ise balıkçı barınağının yarısından fazlasının karaya çıktığını belirterek, şunları söyledi:'Göle artık açılamıyoruz'Balıkçı Murat Ayseli de bölgede 20 yıldır balıkçılık yaptığını ifade ederek, "Göldeki su seviyesinin düşmesi bizim için büyük bir problem oldu. Kuraklık gerçekten bize zarar verdi. Bizim limanda suların geri çekilmesiyle birlikte teknelerimiz karaya oturdu. Limanımız gerçekten bitme derecesinde. Yetkililere sesleniyoruz. Biz mağduruz. Bu konuda bize yardımcı olun. Göle açılamıyoruz, balıkçılık yapamıyoruz. Balıkçılık bizim ekmek kapımız. Şu an zor durumdayız." diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220823/avrupada-su-seviyesi-dusen-nehirlerde-savas-gemisi-batiklari-ortaya-cikti--1060277473.html

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van, van gölü, su seviyesi, kuraklık, küresel ısınma