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Avrupa'da su seviyesi düşen nehirlerde savaş gemisi batıkları ortaya çıktı
Avrupa'da su seviyesi düşen nehirlerde savaş gemisi batıkları ortaya çıktı
Avrupa'da son 500 yılın en kötüsü olabileceği belirtilen kuraklık nedeniyle kıtanın ana su yollarında uzun süredir sular altında olan bir köy ve 2. Dünya... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T11:37+0300
2022-08-23T11:39+0300
dünya
avrupa
kuraklık
batık
nehir
sovyet
nazi
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Tuna Nehri'nin Sırbistan'daki bölümünde su seviyesinin alçalmasıyla, patlayıcı ve cephaneyle doluyken batan gemiler görülür hale geldi. Prahovo liman kasabası yakınlarında ortaya çıkan batıkların, Nazilerin 1944'te Sovyet güçlerinden kaçarken batan Karadeniz filosunun parçası olduğu anlaşıldı. Sırp yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamada, suda 10 bin kadar patlamamış cephanenin bulunduğunu söyledi. İspanya'da da Belesar Rezervuarı'nda 1963 yılındaki baraj inşası sırasında sular altında kalan bir köy de ortaya çıktı. Avrupa'da yaşanan kuraklık, Almanya'daki nehirlerde yıllar önce kuraklığı ve açlığı hatırlatmak için insanların oyarak üzerine yazılar yazdığı 'açlık kayalarının' yeniden ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Bilinen en eski 'açlık kayasının' üzerindeki tarihin 1417 olduğu, bazı taşların da Ortaçağ'da veya 19. yüzyılda oyulduğu biliniyor. Çekya'nın Decin kentinde Elbe Nehri'nde rastlanan ve sosyal medyada viral olan kayanın üzerinde 'Wenn du mich seehst, dann weine' (Beni görürsen ağla) yazıyor.
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avrupa, kuraklık, batık, nehir, sovyet, nazi
avrupa, kuraklık, batık, nehir, sovyet, nazi

Avrupa'da su seviyesi düşen nehirlerde savaş gemisi batıkları ortaya çıktı

11:37 23.08.2022 (güncellendi: 11:39 23.08.2022)
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIAvrupa'da kuruyan nehirler
Avrupa'da kuruyan nehirler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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Avrupa'da son 500 yılın en kötüsü olabileceği belirtilen kuraklık nedeniyle kıtanın ana su yollarında uzun süredir sular altında olan bir köy ve 2. Dünya Savaşı döneminden kalma savaş gemilerinin batıkları ortaya çıktı.
Tuna Nehri'nin Sırbistan'daki bölümünde su seviyesinin alçalmasıyla, patlayıcı ve cephaneyle doluyken batan gemiler görülür hale geldi.
Prahovo liman kasabası yakınlarında ortaya çıkan batıkların, Nazilerin 1944'te Sovyet güçlerinden kaçarken batan Karadeniz filosunun parçası olduğu anlaşıldı. Sırp yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamada, suda 10 bin kadar patlamamış cephanenin bulunduğunu söyledi.
İspanya'da da Belesar Rezervuarı'nda 1963 yılındaki baraj inşası sırasında sular altında kalan bir köy de ortaya çıktı.
Avrupa'da yaşanan kuraklık, Almanya'daki nehirlerde yıllar önce kuraklığı ve açlığı hatırlatmak için insanların oyarak üzerine yazılar yazdığı 'açlık kayalarının' yeniden ortaya çıkmasına sebep olmuştu.
Bilinen en eski 'açlık kayasının' üzerindeki tarihin 1417 olduğu, bazı taşların da Ortaçağ'da veya 19. yüzyılda oyulduğu biliniyor.
Çekya'nın Decin kentinde Elbe Nehri'nde rastlanan ve sosyal medyada viral olan kayanın üzerinde 'Wenn du mich seehst, dann weine' (Beni görürsen ağla) yazıyor.
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