https://sputniknews.com.tr/20220823/avrupada-su-seviyesi-dusen-nehirlerde-savas-gemisi-batiklari-ortaya-cikti--1060277473.html

Avrupa'da su seviyesi düşen nehirlerde savaş gemisi batıkları ortaya çıktı

Avrupa'da su seviyesi düşen nehirlerde savaş gemisi batıkları ortaya çıktı

Avrupa'da son 500 yılın en kötüsü olabileceği belirtilen kuraklık nedeniyle kıtanın ana su yollarında uzun süredir sular altında olan bir köy ve 2. Dünya... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T11:37+0300

2022-08-23T11:37+0300

2022-08-23T11:39+0300

dünya

avrupa

kuraklık

batık

nehir

sovyet

nazi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060277897_0:162:3073:1890_1920x0_80_0_0_47901e968c0942ccf1f6efc469c6691f.jpg

Tuna Nehri'nin Sırbistan'daki bölümünde su seviyesinin alçalmasıyla, patlayıcı ve cephaneyle doluyken batan gemiler görülür hale geldi. Prahovo liman kasabası yakınlarında ortaya çıkan batıkların, Nazilerin 1944'te Sovyet güçlerinden kaçarken batan Karadeniz filosunun parçası olduğu anlaşıldı. Sırp yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamada, suda 10 bin kadar patlamamış cephanenin bulunduğunu söyledi. İspanya'da da Belesar Rezervuarı'nda 1963 yılındaki baraj inşası sırasında sular altında kalan bir köy de ortaya çıktı. Avrupa'da yaşanan kuraklık, Almanya'daki nehirlerde yıllar önce kuraklığı ve açlığı hatırlatmak için insanların oyarak üzerine yazılar yazdığı 'açlık kayalarının' yeniden ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Bilinen en eski 'açlık kayasının' üzerindeki tarihin 1417 olduğu, bazı taşların da Ortaçağ'da veya 19. yüzyılda oyulduğu biliniyor. Çekya'nın Decin kentinde Elbe Nehri'nde rastlanan ve sosyal medyada viral olan kayanın üzerinde 'Wenn du mich seehst, dann weine' (Beni görürsen ağla) yazıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, kuraklık, batık, nehir, sovyet, nazi