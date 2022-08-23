Avrupa'da su seviyesi düşen nehirlerde savaş gemisi batıkları ortaya çıktı
11:37 23.08.2022 (güncellendi: 11:39 23.08.2022)
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIAvrupa'da kuruyan nehirler
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
Avrupa'da son 500 yılın en kötüsü olabileceği belirtilen kuraklık nedeniyle kıtanın ana su yollarında uzun süredir sular altında olan bir köy ve 2. Dünya Savaşı döneminden kalma savaş gemilerinin batıkları ortaya çıktı.
Tuna Nehri'nin Sırbistan'daki bölümünde su seviyesinin alçalmasıyla, patlayıcı ve cephaneyle doluyken batan gemiler görülür hale geldi.
Prahovo liman kasabası yakınlarında ortaya çıkan batıkların, Nazilerin 1944'te Sovyet güçlerinden kaçarken batan Karadeniz filosunun parçası olduğu anlaşıldı. Sırp yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamada, suda 10 bin kadar patlamamış cephanenin bulunduğunu söyledi.
The severe decline of the #Danube River to its lowest level in almost a century reveals the hulls of dozens of #German warships that sank during #WWII near the Serbian port of #Prahovo overlooking the river that passes and borders 10 European countries. pic.twitter.com/iHGNOtZ4Q0— خالد اسكيف (@khalediskef) August 20, 2022
İspanya'da da Belesar Rezervuarı'nda 1963 yılındaki baraj inşası sırasında sular altında kalan bir köy de ortaya çıktı.
At Portomarín, we see the beautiful Belesar Reservoir (Encoro de Belesar) that was created in the 1960s by damming the Miño River. pic.twitter.com/luz979MZ4L— Authentic Journeys (@WalkinSpain) July 10, 2022
Avrupa'da yaşanan kuraklık, Almanya'daki nehirlerde yıllar önce kuraklığı ve açlığı hatırlatmak için insanların oyarak üzerine yazılar yazdığı 'açlık kayalarının' yeniden ortaya çıkmasına sebep olmuştu.
Bilinen en eski 'açlık kayasının' üzerindeki tarihin 1417 olduğu, bazı taşların da Ortaçağ'da veya 19. yüzyılda oyulduğu biliniyor.
Çekya'nın Decin kentinde Elbe Nehri'nde rastlanan ve sosyal medyada viral olan kayanın üzerinde 'Wenn du mich seehst, dann weine' (Beni görürsen ağla) yazıyor.
“If you see me, weep.”— Paul Polman (@PaulPolman) July 22, 2022
Ancient marker carved on rock under the Elbe river near the Czech-German border and only exposed at times of extreme drought. pic.twitter.com/ISfwJSp4VO