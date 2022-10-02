https://sputniknews.com.tr/20221002/abd-ve-ukraynadan-istanbulda-ust-duzey-gorusme--1061880005.html
ABD ve Ukrayna'dan İstanbul'da üst düzey görüşme
ABD ve Ukrayna'dan İstanbul'da üst düzey görüşme
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T23:59+0300
2022-10-02T23:59+0300
2022-10-02T23:59+0300
ukrayna krizi
jake sullivan
abd
ukrayna
görüşme
istanbul
andrey yermak
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ABD ve Ukrayna, İstanbul'da üst düzey görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldiği aktarıldı. Açıklamada, “Sullivan, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kararlı desteğinin altını çizdi. ABD ve müttefiklerinin, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuku alenen ihlallerine pabuç bırakmayacağını ve Rusya'nın sözde ilhakına destek sağlayan herhangi bir kişi, kuruluş veya ülkeye ciddi maliyetler yükleyeceğini aktardı” ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20220929/abd-ukraynaya-askeri-yardimlarinin-tam-listesini-acikladi-bu-yil-17-milyar-dolarlik-silaha-onay-1061759873.html
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jake sullivan, abd, ukrayna, görüşme, istanbul, andrey yermak
jake sullivan, abd, ukrayna, görüşme, istanbul, andrey yermak
ABD ve Ukrayna'dan İstanbul'da üst düzey görüşme
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Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldiği aktarıldı.
ABD ve Ukrayna, İstanbul'da üst düzey görüşme gerçekleştirdi.
Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldiği aktarıldı.
Açıklamada, “Sullivan, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kararlı desteğinin altını çizdi. ABD ve müttefiklerinin, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuku alenen ihlallerine pabuç bırakmayacağını ve Rusya'nın sözde ilhakına destek sağlayan herhangi bir kişi, kuruluş veya ülkeye ciddi maliyetler yükleyeceğini aktardı” ifadeleri yer aldı.