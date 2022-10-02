https://sputniknews.com.tr/20221002/abd-ve-ukraynadan-istanbulda-ust-duzey-gorusme--1061880005.html

ABD ve Ukrayna'dan İstanbul'da üst düzey görüşme

ABD ve Ukrayna'dan İstanbul'da üst düzey görüşme

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T23:59+0300

2022-10-02T23:59+0300

2022-10-02T23:59+0300

ukrayna krizi

jake sullivan

abd

ukrayna

görüşme

istanbul

andrey yermak

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ABD ve Ukrayna, İstanbul'da üst düzey görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldiği aktarıldı. Açıklamada, “Sullivan, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kararlı desteğinin altını çizdi. ABD ve müttefiklerinin, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuku alenen ihlallerine pabuç bırakmayacağını ve Rusya'nın sözde ilhakına destek sağlayan herhangi bir kişi, kuruluş veya ülkeye ciddi maliyetler yükleyeceğini aktardı” ifadeleri yer aldı.

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