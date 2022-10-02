Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221002/abd-ve-ukraynadan-istanbulda-ust-duzey-gorusme--1061880005.html
ABD ve Ukrayna'dan İstanbul'da üst düzey görüşme
ABD ve Ukrayna'dan İstanbul'da üst düzey görüşme
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T23:59+0300
2022-10-02T23:59+0300
ukrayna krizi
jake sullivan
abd
ukrayna
görüşme
istanbul
andrey yermak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051881409_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0464eaa125430cc23e200b6bbfbed11f.jpg
ABD ve Ukrayna, İstanbul'da üst düzey görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldiği aktarıldı. Açıklamada, “Sullivan, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kararlı desteğinin altını çizdi. ABD ve müttefiklerinin, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuku alenen ihlallerine pabuç bırakmayacağını ve Rusya'nın sözde ilhakına destek sağlayan herhangi bir kişi, kuruluş veya ülkeye ciddi maliyetler yükleyeceğini aktardı” ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20220929/abd-ukraynaya-askeri-yardimlarinin-tam-listesini-acikladi-bu-yil-17-milyar-dolarlik-silaha-onay-1061759873.html
ukrayna
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051881409_73:0:1140:800_1920x0_80_0_0_cb9cb37b4041091aaea1f00c3a972c4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jake sullivan, abd, ukrayna, görüşme, istanbul, andrey yermak
jake sullivan, abd, ukrayna, görüşme, istanbul, andrey yermak

ABD ve Ukrayna'dan İstanbul'da üst düzey görüşme

23:59 02.10.2022
© REUTERS / Tom BrennerBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© REUTERS / Tom Brenner
Abone olTelegram
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldiği aktarıldı.
ABD ve Ukrayna, İstanbul'da üst düzey görüşme gerçekleştirdi.
Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldiği aktarıldı.
Açıklamada, “Sullivan, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kararlı desteğinin altını çizdi. ABD ve müttefiklerinin, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuku alenen ihlallerine pabuç bırakmayacağını ve Rusya'nın sözde ilhakına destek sağlayan herhangi bir kişi, kuruluş veya ülkeye ciddi maliyetler yükleyeceğini aktardı” ifadeleri yer aldı.
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
Ukrayna krizi
ABD, Ukrayna'ya askeri yardımlarının 'tam' listesini açıkladı: Bu yıl 17 milyar dolarlık silaha onay
29 Eylül, 15:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала