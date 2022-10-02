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6'lı masanın genel başkanları CHP Genel Merkezi'nde
6'lı masanın genel başkanları CHP Genel Merkezi'nde
İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde toplandı. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T14:37+0300
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meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki 'Liderler Buluşması'na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.Genel başkanlar, toplantının ardından yemeğe geçecek.Basına kapalı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221001/bakan-kurum-onlar-6li-masa-etrafinda-gelecek-kaygisi-cekerken-biz-milletimize-hizmet-ediyoruz-1061846221.html
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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu

6'lı masanın genel başkanları CHP Genel Merkezi'nde

14:37 02.10.2022 (güncellendi: 14:38 02.10.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdaroglukCHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki altıncı toplantıyla ilk tur görüşmeleri tamamladı.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki altıncı toplantıyla ilk tur görüşmeleri tamamladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdarogluk
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İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki 'Liderler Buluşması'na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.
Genel başkanlar, toplantının ardından yemeğe geçecek.
Basına kapalı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
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