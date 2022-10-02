https://sputniknews.com.tr/20221002/6li-masanin-genel-baskanlari-chp-genel-merkezinde-1061864988.html
6'lı masanın genel başkanları CHP Genel Merkezi'nde
6'lı masanın genel başkanları CHP Genel Merkezi'nde
İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde toplandı. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T14:37+0300
2022-10-02T14:37+0300
2022-10-02T14:38+0300
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki 'Liderler Buluşması'na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.Genel başkanlar, toplantının ardından yemeğe geçecek.Basına kapalı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221001/bakan-kurum-onlar-6li-masa-etrafinda-gelecek-kaygisi-cekerken-biz-milletimize-hizmet-ediyoruz-1061846221.html
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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu
6'lı masanın genel başkanları CHP Genel Merkezi'nde
14:37 02.10.2022 (güncellendi: 14:38 02.10.2022) Abone ol
İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki 'Liderler Buluşması'na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.
Genel başkanlar, toplantının ardından yemeğe geçecek.
Basına kapalı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.