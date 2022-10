Bakan Kurum: Onlar 6’lı masa etrafında gelecek kaygısı çekerken, biz milletimize hizmet ediyoruz

“Onlar büyükelçilerin arkasında koşarken, biz vatandaşımız için, milletimiz için koşturuyoruz. Onlar 6’lı masa etrafında gelecek kaygısı çekerken, biz milletimize hizmet ediyoruz. 20 yıldır vatandaşımıza ne söz verdiysek o sözlerin hepsini tuttuk. Hastane dedik, onları yaptık. Havalimanı dedik, havalimanlarını yaptık. Üniversiteler dedik, üniversiteleri yaptık, köprülerimizi, yollarımızı, sanayi alanlarımızı, tarım alanlarımızı, Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna baştan aşağı hemen hemen tüm alanlarda devrim niteliğindeki yatırımları yaptık. Bu yatırımları yapan, bu iradeyi ortaya koyan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi onların anlamadığı ve maalesef anlamak istemedikleri de bu iradenin neler yaptığını, neler yapabileceğini görmek istemiyorlar. Ama biz bunlara hiçbir zaman kulak asmadık. Her zaman işimize odaklandık. Eserlerimizi yaptık ve eser siyasetini yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Nasıl 1 milyon 170 bin konut yapıldıysa, söz verdiğimiz gibi bu sosyal konutlarımızı da 25 Ekim'de 5 bin konutun temelini atmak ve etaplar halinde konutlarımızı 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle onların mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Vatandaşlarımızın duasını alacağız. Biz açıkladığımız hemen hemen her projede, seçim beyannamesinde verdiğimiz her bir hedefte bu hedefleri gerçekleştiren bir iktidarız. 50 bin sosyal konut açıkladık hepsinin ihalesini yaptık. 100 bin sosyal konut açıkladık, 95 binin ihalesini yaptık. Diğerleriyle alakalı da yine baksınlar, dönsünler aynaya ya muhalefet belediyelerinden kaynaklı ya da onların bağlı olduğu kuruluşların yapması gereken sorumlulukları yapmadığından kaynaklı problemler yaşıyoruz ama onları da yapacağız. Onlara rağmen yapacağız. Onlar istemese de, istese de biz bu projelerimizi yapacağız ve vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz.”