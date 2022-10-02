https://sputniknews.com.tr/20221002/2022-kpss-ogretmenlik-alan-bilgisi-testinin-sabah-oturumu-basladi-1061857712.html

2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı

2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ilk... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T11:32+0300

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kpss

türkiye

oturum

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Sınavdan 15 dakika önce adayların binalara alınmasının ardından 10.15'te başlayan sabah oturumunda ÖABT kapsamında, ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik (lise), fizik, kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi.Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, beden eğitimi, okul öncesi, İngilizce ve sınıf öğretmenlikleri testlerinde ise adayların 75 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre tanındı.2022-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erecek.

https://sputniknews.com.tr/20220925/kpss-alan-bilgisi-ucuncu-oturumu-sona-erdi-1061602897.html

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