https://sputniknews.com.tr/20220925/kpss-alan-bilgisi-ucuncu-oturumu-sona-erdi-1061602897.html
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu sona erdi
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu sona erdi
2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu bugün yapıldı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T14:24+0300
2022-09-25T14:24+0300
2022-09-25T14:24+0300
yaşam
kpss
türkiye
sınav
iptal
oturum
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu sona erdi.ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesinin ardından ertelenen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumu dün düzenlendi.Ertelenen sınavlar arasındaki KPSS Alan Bilgisinin üçüncü oturumu, İİstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nde saat 10.15'te başladı.Adaylara işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanındı.
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kpss, türkiye, sınav, iptal, oturum
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu sona erdi
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2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu bugün yapıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu sona erdi.
ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesinin ardından ertelenen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumu dün düzenlendi.
Ertelenen sınavlar arasındaki KPSS Alan Bilgisinin üçüncü oturumu, İİstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nde saat 10.15'te başladı.
Adaylara işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanındı.