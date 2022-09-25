https://sputniknews.com.tr/20220925/kpss-alan-bilgisi-ucuncu-oturumu-sona-erdi-1061602897.html

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu sona erdi

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu sona erdi

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu bugün yapıldı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T14:24+0300

2022-09-25T14:24+0300

2022-09-25T14:24+0300

yaşam

kpss

türkiye

sınav

iptal

oturum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1061602752_0:78:1201:753_1920x0_80_0_0_ae531c7716244eab8e23c07164eed2cf.jpg

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu sona erdi.ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesinin ardından ertelenen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumu dün düzenlendi.Ertelenen sınavlar arasındaki KPSS Alan Bilgisinin üçüncü oturumu, İİstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nde saat 10.15'te başladı.Adaylara işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanındı.

https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-soylu-duyurdu-nufus-mudurlukleri-hafta-sonu-yapilacak-kpss-oturumlari-icin-acik-olacak-1061569420.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kpss, türkiye, sınav, iptal, oturum