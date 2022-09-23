https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-soylu-duyurdu-nufus-mudurlukleri-hafta-sonu-yapilacak-kpss-oturumlari-icin-acik-olacak-1061569420.html

Bakan Soylu duyurdu: Nüfus müdürlükleri hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak

Bakan Soylu duyurdu: Nüfus müdürlükleri hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak

Bakan Soylu, yarın ve pazar günü yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T22:19+0300

2022-09-23T22:19+0300

2022-09-23T22:20+0300

türkiye

kpss

süleyman soylu

nüfus müdürlüğü

sınav

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlükleri ve emniyet birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.Adayların sınav yerlerine erken gitmelerinin önemini hatırlatan Soylu, olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin yardım için hazır olduğunu kaydetti.Soylu, "Nüfus müdürlüklerimiz, 24 Eylül cumartesi 07.00-14.30, 25 Eylül pazar 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarı dileklerimizle" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220918/kpss-lisans-oturumu-basladi-1061335776.html

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kpss, süleyman soylu, nüfus müdürlüğü, sınav