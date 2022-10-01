https://sputniknews.com.tr/20221001/pentagon-ukraynaya-saglanan-radarlar-icin-bakim-kontratini-imzaladi-1061821456.html
Pentagon, Ukrayna’ya sağlanan radarlar için bakım kontratını imzaladı
Pentagon, Ukrayna’ya sağlanan radarlar için bakım kontratını imzaladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusuna sağlanan UKR/TPQ-50 radarlarının bakımı için iletişim ve askeri teçhizat üreticisi SRCTec şirketiyle... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T00:29+0300
2022-10-01T00:29+0300
2022-10-01T00:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
pentagon
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Pentagon’un açıklamasında, kontratın net maliyetinin 12 milyon 96 bin 538 dolar olduğu ifade edildi. Bakım çalışmaları, SRCTec şirketinin merkez ofisinin bulunduğu New York Eyaleti’nin Syracuse kentinde yapılacak.Siparişin yerine getirilme tarihi olarak 30 Haziran 2023 gösterildi. Fonun, “2022 Ukrayna’nın güvenliğine destek” programından sağlanacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220930/sullivan-ukraynanin-natoya-katilma-basvurusu-farkli-bir-zamanda-ele-alinmali-1061818538.html
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ukrayna, abd, pentagon
Pentagon, Ukrayna’ya sağlanan radarlar için bakım kontratını imzaladı
00:29 01.10.2022 (güncellendi: 00:30 01.10.2022) Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusuna sağlanan UKR/TPQ-50 radarlarının bakımı için iletişim ve askeri teçhizat üreticisi SRCTec şirketiyle yaklaşık 12 milyon dolarlık kontrat imzaladı.
Pentagon’un açıklamasında, kontratın net maliyetinin 12 milyon 96 bin 538 dolar olduğu ifade edildi. Bakım çalışmaları, SRCTec şirketinin merkez ofisinin bulunduğu New York Eyaleti’nin Syracuse kentinde yapılacak.
Siparişin yerine getirilme tarihi olarak 30 Haziran 2023 gösterildi. Fonun, “2022 Ukrayna’nın güvenliğine destek” programından sağlanacağı belirtildi.