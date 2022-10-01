https://sputniknews.com.tr/20221001/pentagon-ukraynaya-saglanan-radarlar-icin-bakim-kontratini-imzaladi-1061821456.html

Pentagon, Ukrayna’ya sağlanan radarlar için bakım kontratını imzaladı

Pentagon, Ukrayna’ya sağlanan radarlar için bakım kontratını imzaladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusuna sağlanan UKR/TPQ-50 radarlarının bakımı için iletişim ve askeri teçhizat üreticisi SRCTec şirketiyle... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T00:29+0300

2022-10-01T00:29+0300

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Pentagon’un açıklamasında, kontratın net maliyetinin 12 milyon 96 bin 538 dolar olduğu ifade edildi. Bakım çalışmaları, SRCTec şirketinin merkez ofisinin bulunduğu New York Eyaleti’nin Syracuse kentinde yapılacak.Siparişin yerine getirilme tarihi olarak 30 Haziran 2023 gösterildi. Fonun, “2022 Ukrayna’nın güvenliğine destek” programından sağlanacağı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220930/sullivan-ukraynanin-natoya-katilma-basvurusu-farkli-bir-zamanda-ele-alinmali-1061818538.html

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