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https://sputniknews.com.tr/20221001/pakistanda-mahkeme-eski-basbakan-imran-han-hakkinda-tutuklama-emri-cikardi-1061843500.html
Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı
Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı
Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han hakkında açılan terör suçlamalarıyla ilgili davada tutuklama emri verdi. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T20:31+0300
2022-10-01T20:33+0300
imran han
dünya
pakistan
mahkeme
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Pakistan basınındaki haberlere göre, Margalla bölgesi yerel sulh hakimi, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı.Mahkeme,1 Eylül'de Han'ın geçici kefalet süresini 12 Eylül'e kadar uzatmıştı.Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.Han hakkında 21 Ağustos'ta, 'polis ve yargıcı tehdit ettiği' gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem başlatılmıştı.Söz konusu işlemde, Han'ın 'Yargıç Zeba Çaudri, İslamabad Emniyet Müdürü ve onun yardımcısını tehdit ve terörize ettiği' belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220825/pakistan-eski-basbakani-imran-han-terorle-mucadele-mahkemesi-tarafindan-kefaletle-serbest-birakildi-1060371617.html
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imran han, pakistan, mahkeme, tutuklama emri
imran han, pakistan, mahkeme, tutuklama emri

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı

20:31 01.10.2022 (güncellendi: 20:33 01.10.2022)
© AAİmran Han
İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© AA
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Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han hakkında açılan terör suçlamalarıyla ilgili davada tutuklama emri verdi.
Pakistan basınındaki haberlere göre, Margalla bölgesi yerel sulh hakimi, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı.
Mahkeme,1 Eylül'de Han'ın geçici kefalet süresini 12 Eylül'e kadar uzatmıştı.
Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
Han hakkında 21 Ağustos'ta, 'polis ve yargıcı tehdit ettiği' gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem başlatılmıştı.
Söz konusu işlemde, Han'ın 'Yargıç Zeba Çaudri, İslamabad Emniyet Müdürü ve onun yardımcısını tehdit ve terörize ettiği' belirtilmişti.
İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
DÜNYA
Eski Pakistan Başbakanı Han kefaletle serbest
25 Ağustos, 11:51
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