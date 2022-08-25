https://sputniknews.com.tr/20220825/pakistan-eski-basbakani-imran-han-terorle-mucadele-mahkemesi-tarafindan-kefaletle-serbest-birakildi-1060371617.html

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, terörle mücadele mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakıldı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, terörle mücadele mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakıldı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir terörle mücadele mahkemesi, miting sırasında kadın bir yargıç hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle tepki çeken eski... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T11:51+0300

2022-08-25T11:51+0300

2022-08-25T11:53+0300

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pakistan adalet hareketi (pakistan tahrik-i insaf - pti)

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Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri eski Başbakan İmran Han, geçtiğimiz hafta kadın yargıç Zeba Çaudri'ye yönelik tehdit içeren ifadeleri nedeniyle tepki çekmesinin ardından bugün mahkeme huzuruna çıktı.Mahkeme, Han'ın 100 bin Pakistan rupisi ödemesi karşısında 1 Eylül'e kadar kefaletle serbest kalmasına hükmetti.Han'ın avukatları günün erken saatlerinde sunulan kefalet dilekçelerinde, eski Başbakan hakkındaki suçlamaların birer 'intikam eylemi' olduğunu savundu.Mahkeme binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, İmran Han'ın partisi PTI destekçilerine, 'eski Başbakan'ın gözaltına alınması durumunda sokağa çıkma ve İslamabad'a doğru hareket etme' çağrısında bulundu.Partinin sosyal medya paylaşımlarında, Urduca 'İmran Han kırmızı çizgimizdir' yazılı etiketlere yer verildi.İslamabad Yüksek Mahkemesi, Han'ı kadın bir yargıca yönelik ifadeleriyle ilgili 31 Ağustos'ta mahkemeye çağırmıştı. Uzmanlar, Han'ın seçeneklerinin sınırlı olduğunu ve yargıç Zeba Çaudri'ye yönelik ifadeleri sebebiyle özür dilerse cezadan kurtulabileceğini belirtmişti.Eski Başbakan, mahkum edilmesi durumunda Pakistan yasaları gereği siyasetten ömür boyu men edilebileceği tahmin ediliyordu.Han, siyasi kariyerinde 2'nci defa mahkemeye çağrılıyor.PTI lideri, 1993'te genel seçimlerin özgür ve adil yapılmasını sağlamadığı gerekçesiyle yargının işleyişini "utanç verici" olarak nitelendirmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından çağrılan Han, daha sonra affedilmişti.Han hakkında işlem başlatılmıştıPakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.Han hakkında 21 Ağustos'ta, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında emniyet işlemi başlatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220821/eski-pakistan-basbakani-imran-han-hakkinda-terorle-mucadele-yasasi-kapsaminda-suc-duyurusu-iddiasi-1060214416.html

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pakistan, imran han, pti, pakistan adalet hareketi (pakistan tahrik-i insaf - pti)