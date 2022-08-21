https://sputniknews.com.tr/20220821/eski-pakistan-basbakani-imran-han-hakkinda-terorle-mucadele-yasasi-kapsaminda-suc-duyurusu-iddiasi-1060214416.html

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han hakkında 'terörle mücadele yasası kapsamında suç duyurusu' iddiası

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han hakkında 'terörle mücadele yasası kapsamında suç duyurusu' iddiası

Pakistan'dan İmran Han'ın Pakistan Tahrik İnsaf (PTI) partisinin sözcüsünün taraftarlarına eski başbakana yönelik olası tutuklama girişimini önlemek için... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T19:45+0300

2022-08-21T19:45+0300

2022-08-21T19:57+0300

dünya

pakistan

imran han

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Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında polis teşkilatları tarafından tasavvur edilebilir bir suçun işlendiğine dair bilgi aldıklarında hazırladıkları belge olan ilk bilgi raporu (FIR) düzenlendiği iddia edildi. FIR'ın terörle mücadele yasası kapsamında düzenlendiği ifade edildi. FIR, ağır ceza soruşturması sürecini harekete geçirdiği için önem arz ediyor. İmran Han'ın Pakistan Tahrik İnsaf (PTI) partisinin sözcüsünün taraftarlarına eski başbakana yönelik olası tutuklama girişimini önlemek için konutuna gitmeleri çağrısı yaptığı öne sürüldü.

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pakistan, imran han