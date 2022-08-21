https://sputniknews.com.tr/20220821/eski-pakistan-basbakani-imran-han-hakkinda-terorle-mucadele-yasasi-kapsaminda-suc-duyurusu-iddiasi-1060214416.html
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han hakkında 'terörle mücadele yasası kapsamında suç duyurusu' iddiası
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han hakkında 'terörle mücadele yasası kapsamında suç duyurusu' iddiası
Pakistan'dan İmran Han'ın Pakistan Tahrik İnsaf (PTI) partisinin sözcüsünün taraftarlarına eski başbakana yönelik olası tutuklama girişimini önlemek için... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T19:45+0300
2022-08-21T19:45+0300
2022-08-21T19:57+0300
dünya
pakistan
imran han
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Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında polis teşkilatları tarafından tasavvur edilebilir bir suçun işlendiğine dair bilgi aldıklarında hazırladıkları belge olan ilk bilgi raporu (FIR) düzenlendiği iddia edildi. FIR'ın terörle mücadele yasası kapsamında düzenlendiği ifade edildi. FIR, ağır ceza soruşturması sürecini harekete geçirdiği için önem arz ediyor. İmran Han'ın Pakistan Tahrik İnsaf (PTI) partisinin sözcüsünün taraftarlarına eski başbakana yönelik olası tutuklama girişimini önlemek için konutuna gitmeleri çağrısı yaptığı öne sürüldü.
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pakistan, imran han
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han hakkında 'terörle mücadele yasası kapsamında suç duyurusu' iddiası
19:45 21.08.2022 (güncellendi: 19:57 21.08.2022) Abone ol
Pakistan'dan İmran Han'ın Pakistan Tahrik İnsaf (PTI) partisinin sözcüsünün taraftarlarına eski başbakana yönelik olası tutuklama girişimini önlemek için konutuna gitmeleri çağrısı yaptığı iddiası geldi.
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında polis teşkilatları tarafından tasavvur edilebilir bir suçun işlendiğine dair bilgi aldıklarında hazırladıkları belge olan ilk bilgi raporu (FIR) düzenlendiği iddia edildi.
FIR'ın terörle mücadele yasası kapsamında düzenlendiği ifade edildi. FIR, ağır ceza soruşturması sürecini harekete geçirdiği için önem arz ediyor.
İmran Han'ın Pakistan Tahrik İnsaf (PTI) partisinin sözcüsünün taraftarlarına eski başbakana yönelik olası tutuklama girişimini önlemek için konutuna gitmeleri çağrısı yaptığı öne sürüldü.