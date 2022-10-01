https://sputniknews.com.tr/20221001/muharrem-ince-sandiklara-sahip-cikamadiniz-trollerinize-o-gece-neredeydin-diye-saldirttiniz-1061835921.html
Muharrem İnce: Sandıklara sahip çıkamadınız, trollerinize 'o gece neredeydin' diye saldırttınız
Muharrem İnce: Sandıklara sahip çıkamadınız, trollerinize 'o gece neredeydin' diye saldırttınız
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kadıköy’de basın açıklamasında bulundu. İnce, muhalefet partilerine seslenerek "6’lı masa, altın gününden... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T15:06+0300
2022-10-01T15:06+0300
2022-10-01T15:06+0300
politika
muharrem ince
trol
wolfgang kubicki
6'lı masa
cumhuriyet halk partisi (chp)
memleket partisi
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
seçim
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kadıköy’de parti üyeleri ile bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. İnce, "Ey muhalefet partileri altın gününden vazgeçin. Gelin bütün siyasi partiler bir araya gelelim bu 60 milyon seçmeni masaya yatıralım. Mahalle mahalle Türkiye’yi paylaşalım. Sandık sandık paylaşalım. Seçmeni tanıyalım" şeklinde konuştu.'6’lı masanın en büyüğü CHP 50 bin sandığa gözlemci koyamadı'CHP’nin sandıklara sahip çıkamadığını söyleyen İnce, "6’lı masa bunu geçmişte yapamadınız. En büyüğü olan CHP 50 bin sandığa gözlemci koyamadınız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan açıkladı. Benim aday olduğum seçimde sandıklara sahip çıkamadınız, sonra da trollerinize o gece neredeydin diye 4 senedir saldırttınız" ifadelerini kullandı.'Bütün muhalefet partileri ile çalışmaya hazırız'Muhalefet partileri ile ortak çalışmaya hazır olduklarını belirten İnce, "Cumhurbaşkanı adaylarına açık teklifte bulunuyorum. Sizinle televizyonda Ege Adalarını, F35’i, S400’leri, tarımı tartışmak istiyorum hodri meydan. Çıkalım açık oturuma millet bizi bir görsün" diye konuştu.'Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı'na haddini bildireceğiz'Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'na da tepki gösteren İnce, "Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı’na da haddini bildireceğiz. Otur oturduğun yerde terbiyeli ol, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na hakaret edemezsin diyeceğiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221001/tbmm-27-donem-6-yasama-yili-acildi-meclisin-gundeminde-neler-var-1061834246.html
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muharrem ince, trol, wolfgang kubicki, 6'lı masa, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, seçim, 2023, sandık, sandık görevlisi
muharrem ince, trol, wolfgang kubicki, 6'lı masa, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, seçim, 2023, sandık, sandık görevlisi
Muharrem İnce: Sandıklara sahip çıkamadınız, trollerinize 'o gece neredeydin' diye saldırttınız
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kadıköy’de basın açıklamasında bulundu. İnce, muhalefet partilerine seslenerek "6’lı masa, altın gününden vazgeçin" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kadıköy’de parti üyeleri ile bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. İnce, "Ey muhalefet partileri altın gününden vazgeçin. Gelin bütün siyasi partiler bir araya gelelim bu 60 milyon seçmeni masaya yatıralım. Mahalle mahalle Türkiye’yi paylaşalım. Sandık sandık paylaşalım. Seçmeni tanıyalım" şeklinde konuştu.
'6’lı masanın en büyüğü CHP 50 bin sandığa gözlemci koyamadı'
CHP’nin sandıklara sahip çıkamadığını söyleyen İnce, "6’lı masa bunu geçmişte yapamadınız. En büyüğü olan CHP 50 bin sandığa gözlemci koyamadınız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan açıkladı. Benim aday olduğum seçimde sandıklara sahip çıkamadınız, sonra da trollerinize o gece neredeydin diye 4 senedir saldırttınız" ifadelerini kullandı.
'Bütün muhalefet partileri ile çalışmaya hazırız'
Muhalefet partileri ile ortak çalışmaya hazır olduklarını belirten İnce, "Cumhurbaşkanı adaylarına açık teklifte bulunuyorum. Sizinle televizyonda Ege Adalarını, F35’i, S400’leri, tarımı tartışmak istiyorum hodri meydan. Çıkalım açık oturuma millet bizi bir görsün" diye konuştu.
'Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı'na haddini bildireceğiz'
Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'na da tepki gösteren İnce, "Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı’na da haddini bildireceğiz. Otur oturduğun yerde terbiyeli ol, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na hakaret edemezsin diyeceğiz" dedi.