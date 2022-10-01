https://sputniknews.com.tr/20221001/muharrem-ince-sandiklara-sahip-cikamadiniz-trollerinize-o-gece-neredeydin-diye-saldirttiniz-1061835921.html

Muharrem İnce: Sandıklara sahip çıkamadınız, trollerinize 'o gece neredeydin' diye saldırttınız

Muharrem İnce: Sandıklara sahip çıkamadınız, trollerinize 'o gece neredeydin' diye saldırttınız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kadıköy’de basın açıklamasında bulundu. İnce, muhalefet partilerine seslenerek "6’lı masa, altın gününden... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T15:06+0300

2022-10-01T15:06+0300

2022-10-01T15:06+0300

politika

muharrem ince

trol

wolfgang kubicki

6'lı masa

cumhuriyet halk partisi (chp)

memleket partisi

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059781081_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_20cf31dd212ac910c841d5416120b8f2.jpg

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kadıköy’de parti üyeleri ile bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. İnce, "Ey muhalefet partileri altın gününden vazgeçin. Gelin bütün siyasi partiler bir araya gelelim bu 60 milyon seçmeni masaya yatıralım. Mahalle mahalle Türkiye’yi paylaşalım. Sandık sandık paylaşalım. Seçmeni tanıyalım" şeklinde konuştu.'6’lı masanın en büyüğü CHP 50 bin sandığa gözlemci koyamadı'CHP’nin sandıklara sahip çıkamadığını söyleyen İnce, "6’lı masa bunu geçmişte yapamadınız. En büyüğü olan CHP 50 bin sandığa gözlemci koyamadınız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan açıkladı. Benim aday olduğum seçimde sandıklara sahip çıkamadınız, sonra da trollerinize o gece neredeydin diye 4 senedir saldırttınız" ifadelerini kullandı.'Bütün muhalefet partileri ile çalışmaya hazırız'Muhalefet partileri ile ortak çalışmaya hazır olduklarını belirten İnce, "Cumhurbaşkanı adaylarına açık teklifte bulunuyorum. Sizinle televizyonda Ege Adalarını, F35’i, S400’leri, tarımı tartışmak istiyorum hodri meydan. Çıkalım açık oturuma millet bizi bir görsün" diye konuştu.'Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı'na haddini bildireceğiz'Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'na da tepki gösteren İnce, "Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı’na da haddini bildireceğiz. Otur oturduğun yerde terbiyeli ol, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na hakaret edemezsin diyeceğiz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221001/tbmm-27-donem-6-yasama-yili-acildi-meclisin-gundeminde-neler-var-1061834246.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muharrem ince, trol, wolfgang kubicki, 6'lı masa, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, seçim, 2023, sandık, sandık görevlisi