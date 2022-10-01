https://sputniknews.com.tr/20221001/erzincanda-arka-arkaya-depremler-sonuncusu-42-buyuklugunde--1061827081.html

Erzincan'da arka arkaya depremler: Sonuncusu 4.2 büyüklüğünde

Erzincan'da arka arkaya depremler: Sonuncusu 4.2 büyüklüğünde

30 Eylül'de Erzincan’ın Tercan ilçesinde biri 4.4 biri 3.5 büyüklüğünde yaşanan depremlerin ardından bugün sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T09:28+0300

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türkiye

kandilli rasathanesi

afad

tercan

mercan

erzincan

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, bugün saat 08.41’de merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hafif şekilde Tercan ve Mercan ilçelerinde hissedildi.Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtilirken, yine 30 Eylül'de ilk olarak Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem olmuş, ardından da Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 3.5 büyüklüğünde yaşanmıştı.

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türkiye

tercan

erzincan

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kandilli rasathanesi, afad, tercan, mercan, erzincan, deprem