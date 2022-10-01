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https://sputniknews.com.tr/20221001/erzincanda-arka-arkaya-depremler-sonuncusu-42-buyuklugunde--1061827081.html
Erzincan'da arka arkaya depremler: Sonuncusu 4.2 büyüklüğünde
Erzincan'da arka arkaya depremler: Sonuncusu 4.2 büyüklüğünde
30 Eylül'de Erzincan’ın Tercan ilçesinde biri 4.4 biri 3.5 büyüklüğünde yaşanan depremlerin ardından bugün sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T09:28+0300
2022-10-01T09:28+0300
türkiye
kandilli rasathanesi
afad
tercan
mercan
erzincan
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, bugün saat 08.41’de merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hafif şekilde Tercan ve Mercan ilçelerinde hissedildi.Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtilirken, yine 30 Eylül'de ilk olarak Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem olmuş, ardından da Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 3.5 büyüklüğünde yaşanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220928/bakan-yanik-ardahandaki-deprem-sonrasi-temel-ihtiyaclar-icin-500-bin-lira-kaynak--aktariyoruz-1061728403.html
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kandilli rasathanesi, afad, tercan, mercan, erzincan, deprem
kandilli rasathanesi, afad, tercan, mercan, erzincan, deprem

Erzincan'da arka arkaya depremler: Sonuncusu 4.2 büyüklüğünde

09:28 01.10.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© DHA
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30 Eylül'de Erzincan’ın Tercan ilçesinde biri 4.4 biri 3.5 büyüklüğünde yaşanan depremlerin ardından bugün sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, bugün saat 08.41’de merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hafif şekilde Tercan ve Mercan ilçelerinde hissedildi.
Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtilirken, yine 30 Eylül'de ilk olarak Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem olmuş, ardından da Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 3.5 büyüklüğünde yaşanmıştı.
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