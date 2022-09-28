https://sputniknews.com.tr/20220928/bakan-yanik-ardahandaki-deprem-sonrasi-temel-ihtiyaclar-icin-500-bin-lira-kaynak--aktariyoruz-1061728403.html
Bakan Yanık: Ardahan'daki deprem sonrası temel ihtiyaçlar için 500 bin lira kaynak aktarıyoruz
Bakan Yanık: Ardahan'daki deprem sonrası temel ihtiyaçlar için 500 bin lira kaynak aktarıyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T18:32+0300
2022-09-28T18:32+0300
2022-09-28T18:32+0300
türkiye
ardahan
deprem
derya yanık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097790_0:0:863:486_1920x0_80_0_0_754371fb1fa41072d14be2e0050cb851.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin lira kaynak aktarıyoruz" ifadesini kullanarak, deprem nedeniyle konutlarından tahliye edilen haneleri yalnız bırakmayacaklarını belirtti.Bakan Yanık, şunları kaydetti:
türkiye
ardahan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097790_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_51b21e9d1c5da3598e8ba29f20d94147.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ardahan, deprem, derya yanık
ardahan, deprem, derya yanık
Bakan Yanık: Ardahan'daki deprem sonrası temel ihtiyaçlar için 500 bin lira kaynak aktarıyoruz
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin lira kaynak aktardıklarını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin lira kaynak aktarıyoruz" ifadesini kullanarak, deprem nedeniyle konutlarından tahliye edilen haneleri yalnız bırakmayacaklarını belirtti.
Bakan Yanık, şunları kaydetti:
"Konutlarından tahliye edilen vatandaşlarımıza ilk etapta hane başına 3 bin lira olmak üzere acil destek sağlıyoruz. Hane zarar tespitlerinin ardından hane eşyası ve hane yapım-onarım desteklerini de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz."