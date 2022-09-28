https://sputniknews.com.tr/20220928/bakan-yanik-ardahandaki-deprem-sonrasi-temel-ihtiyaclar-icin-500-bin-lira-kaynak--aktariyoruz-1061728403.html

Bakan Yanık: Ardahan'daki deprem sonrası temel ihtiyaçlar için 500 bin lira kaynak aktarıyoruz

Bakan Yanık: Ardahan'daki deprem sonrası temel ihtiyaçlar için 500 bin lira kaynak aktarıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T18:32+0300

2022-09-28T18:32+0300

2022-09-28T18:32+0300

türkiye

ardahan

deprem

derya yanık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin lira kaynak aktarıyoruz" ifadesini kullanarak, deprem nedeniyle konutlarından tahliye edilen haneleri yalnız bırakmayacaklarını belirtti.Bakan Yanık, şunları kaydetti:

türkiye

ardahan

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2022

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ardahan, deprem, derya yanık